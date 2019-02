Vidzemē ugunsdzēsēji glābēji no piedūmota dzīvokļa izglāba cilvēku

Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 1.februāra plkst. 6.30 līdz 4.februāra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma 15 izsaukumus – četrus uz ugunsgrēku dzēšanu, deviņus uz glābšanas darbiem, bet vēl divi bija maldinājumi.

Piektdien 19.22 tika saņemts izsaukums uz Strenču novada Plāņu pagastu, kur vienā no dzīvojamās mājas dzīvokļiem bija jūtams sadūmojums. Ugunsdzēsējiem glābējiem ierodoties konstatēts, ka divstāvu dzīvojamās ēkā deg dzīvoklis 8m² platībā. pirms VUGD ierašanās no ēkas saviem spēkiem evakuējās 15 cilvēki. Savukārt ugunsdzēsēji glābēji no sadūmotā dzīvokļa izglāba vienu cilvēku, bet evakuēja trīs cilvēkus un suni. Plkst. 22.05 ugunsgrēks tika likvidēts.

Sestdien tika saņemts izsaukums uz Skolas ielu Gulbenē, kur cilvēkam piektā stāva balkona margās iesprūdusi kāja. Ugunsdzēsēji glābēji kāju operatīvi atbrīvoja. Aizvadītajās brīvdienās ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama arī Dārza ielā Valmierā, kur blakus apkures krāsnij dega malka 1m² platībā.

Šogad ugunsdzēsēji glābēji dzēsuši jau vairāk nekā 100 ugunsgrēkus, kuros dega sodrēji ēku dūmvados. Vidzemē februāra pirmajās dienās saņemti pieci šādi izsaukumi. VUGD atgādina, ka netīrīts skurstenis ir ugunsbīstams, jo sadegot jebkuram cietajam kurināmajam, uz skursteņa iekšējās virsmas veidojas kvēpu, sodrēju un darvas nosēdumi, kas, laikus nenotīrīti, labākajā gadījumā samazina apkures ierīces darbības efektivitāti, bet sliktākajā – var izraisīt intensīvu šo produktu degšanu.

VUGD aicina visas apkures sezonas laikā regulāri pārbaudīt apkures ierīču stāvokli un uzstādīt dūmu detektorus!