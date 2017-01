Vidzemē sešu māju dūmvados deguši sodrēji

Pēdējā diennaktī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Vidzemē saņemti astoņi izsaukumi – visi uz ugunsgrēku dzēšanu. VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Vidzemē Sandra Vējiņa informē, ka seši no tiem bijuši saistībā ar ēku dūmvados degošiem sodrējiem. Lai izvairītos no iespējamās ugunsnelaimes, VUGD aicina iedzīvotājus rūpīgi pārbaudīt vai mājas krāšņu un pavardu dūmkanāli ir iztīrīti un, ja nepieciešams, nodrošināt to iztīrīšanu no sodrējiem.

Vakar sodrēju degšana konstatēta vienstāvu dzīvojamās mājā Dzelzceļa ielā, Gulbenē, kurp izsaukums saņemts plkst. 12.35 . Ugunsgrēks likvidēts plkst. 15.59. Divstāvu mājas dūmenī sodrēji deguši Brīvības ielā, Lubānā, uz kurieni izsaukums saņemts plkst. 16.15, ugunsgrēks likvidēts plkst. 16.54. Savukārt vienstāvu mājas dūmvadā viena kvadrātmetra platībā sodrēji deguši Valmieras ielā, Smiltenē. Izsaukumu ugunsdzēsēji saņēmuši pl.18.48, bet ugunsgrēku likvidējuši 20.31. Līdzīgs izsaukums plkst. 20.48 saņemts uz Gaujas ielu Cēsīs, kur divstāvu administratīvās ēkas dūmvadā dega sodrēji kvadrātmetra platībā. Ugunsgrēks tika nodzēsts plkst. 21.26.

Krietni lielāks ugunsnelaime vakar skārusi kādu fermu Burtnieku novadā. Plkst. 18.25 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Ēveles pagastu, kur dega veca ferma, sadzīves mantas un kokmateriāli 100 m² lielā platībā. Ugunsgrēka likvidēšanā strādāja Strenču, Valkas un Valmieras ugunsdzēsēji glābēji. Ugunsgrēku likvidēja plkst. 23.55.