Vidzemē no ūdenstilpes izcelts bojāgājis cilvēks

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 19.augusta plkst. 6.30 līdz 20.augusta plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma piecus izsaukumus – divus uz ugunsgrēku dzēšanu un trīs uz glābšanas darbiem.

Vakar ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Vidzemes jūrmalu, kur iedzīvotāji ziņoja par to, ka arvien tālāk no krasta straumes nes cilvēku uz piepūšamā matrača. Ugunsdzēsēji glābēji ar motorlaivu apsekoja teritoriju, kur cilvēks pēdējo reizi tika redzēts. Apmēram 200 metrus no krasta tika atrasts matracis un cilvēks, kas jau bija iekritis ūdenī. Nekavējoties ugunsdzēsēji glābēji uzsāka atdzīvināšanas pasākumus un cilvēks tika nogādāts krastā, kur tos turpināja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi. Diemžēl cilvēka dzīvību glābt neizdevās.

Vakar plkst. 23.26 tika saņemts izsaukums uz Raunas novada Raunas pagastu, kur ar atklātu liesmu dega divstāvu dzīvojamā māja 350m² platībā, tai iebrucis jumts. Notikuma vietā strādāja 12 ugunsdzēsēji glābēji no Cēsis, Smiltenes un Valmieras, bija nepieciešamas četras autocisternas. Plkst. 4.24 ugunsgrēks tika likvidēts.

Vakar Limbažu novadā ugunsdzēsēji glābēji no meliorācijas akas izcēla tur iekritušu zirgu.