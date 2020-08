Vidzemē godina uzņēmējus

Novērtēts. Uzņēmuma “Lode” pārdošanas un mārketinga direktors Valdis Zariņš Vidzemes uzņēmējiem atgādināja, ka iesāktais jāturpina, nedrīkst nolaist rokas. Foto: No albuma Uzņēmuma “Lode” pārdošanas un mārketinga direktors Valdis Zariņš Vidzemes uzņēmējiem atgādināja, ka iesāktais jāturpina, nedrīkst nolaist rokas.

Devīto gadu Vidzemes plānošanas reģions Dārza svētkos kopā aicināja reģiona – Valmieras un 26 novadu – uzņēmējus. Pašvaldības ieteica tos, kuri uzdrīkstējušies darīt, kuri atraduši īsto nodarbošanos, radījuši darba vietas, jaunus produktus, kuri iekaro tirgus pasaulē. Arī tā ir tradīcija – katru vasaru Dārza svētkos satikties citā Vidzemes novadā. Šoreiz tikšanās vieta bija Stāmeriena.

“Šogad pašvaldības godināšanai bija ieteikušas visdažādāko nozaru uzņēmējus, tos, kuri veiksmīgi strādā kokapstrādē, IT tehnoloģijās, ir prasmīgi zemnieki, amatnieki, darbojas tūrismā un skaistumkopšanā, ēdināšanā. Lieli vai mazi uzņēmēji, viņi veido darbīgu vidi savā novadā, rosina arī citus uzdrīkstēties darīt,” “Druvai” pastāstīja Vidzemes Plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Hardijs Vents un uzsvēra, ka daudzi uzņēmēji kā atspērienu un iedrošinājumu sajutuši pašvaldību grantu konkursus.

Amatas novada pašvaldība godināšanai bija ieteikusi Zaubes pagasta zemnieku saimniecību “Atēnas”. Pašvaldības vadītāja Elita Eglīte pastāstīja, ka novadā ir daudz veiksmīgu un mērķtiecīgu uzņēmumu. “Katru gadu iesakām uzņēmēju no cita pagasta. “Atēnas” pierāda, ka var attīstīt saimniekošanu arī attālākajā pagastā. Saimnieki nesūdzas, nemeklē attaisnojumus, ja kas neizdodas, bet dara paši un iet tālāk,” par saimniekiem Valdi un Jāni Lāčiem un Aelitu Runci saka E.Eglīte un piebilst, ka viņi ne tikai audzē gaļas lopus, bet arī veido patērētājiem izpratni par augst­vērtīgas liellopu gaļas ēšanu, piedāvājot kvalitatīvu steiku un burgeru gaļu.

Pārstāvēt Cēsu novadu pašvaldība uzticēja Maksimam Jekimo­vam. Viņa uzņēmuma “Ewart Woods” pamatdarbība ir koka dizaina produktu ražošana. Galve­nokārt visi ražotie produkti tiek pārdoti Amazon un Etsy tirdzniecības platformās, tā paplašinot uzņēmuma klientu loku starptautiskā līmenī. Izstrādāti vairāk nekā tūkstoš dažādi produkti, no kuriem daļa tiek nodota ražošanai apakšuzņēmējiem.

“Esmu gandarīts, ka tas, ko daru, ir pamanīts un novērtēts. Būt vienā pulkā kopā ar pieredzējušiem lielu uzņēmumu vadītājiem, ar jaunajiem, kuri īsteno inovatīvas idejas, bija ļoti interesanti,” atzina M.Jekimovs un piebilda, ka mūsdienās jau ikdienā lielākoties cilvēki, arī uzņēmēji, sazinās internetā un ir kas pavisam cits satikties un parunāties.

Pazīstamais pavārs Ēriks Dreibants jau četrus gadus ir līgatnietis. Bijušais Līgatnes dzemdību nams kļuvis par izsmalcinātu ēdienu baudīšanas vietu – “Pavāru māju”. Nedēļas nogalēs te tiek uzņemti viesi, piedāvājot četru vai sešu kārtu maltītes, kas pagatavotas, izmantojot vietējo “slow food”, bioloģisko zemnieku produkciju. Ikvienu priecē izveidotais dārzs.

Priekuļu novadā viens no lielākajiem uzņēmumiem ir būvmateriālu ražotājs “Lode”. “Visu uzņēmuma pastāvēšanas laiku tiek izstrādāts esošais 12 metru biezais māla karjers, kas Latvijā ir unikāls. Iegūtais māls ir augstas kvalitātes, tā ir pietiekami un varam rūpnieciski ražot keramiskos būvmateriālus. Pēc institūtu sniegtajiem atzinumiem, šeit iegūtajam mālam piemīt īpašības, kas nodrošina materiālu ilgmūžību. Liepas māls ir viens no pasaulē labākajiem tieši pilno ķieģeļu ražošanā, jo no simts ražošanā ielaistajiem ķieģeļiem 90 būs augstākās kvalitātes,” dažos vārdos par “Lodi” un tās 60 gados iegūto pieredzi stāsta uzņēmuma pārdošanas un mārketinga direktors Valdis Zariņš.

Priekuļu novada vadītāja Elīna Stapulone uzsver, ka Dārza svētki ir reize, kad tiek atgādināts par vērtībām uzņēmējdarbībā. “Lo­de” ir uzņēmums, kam visos laikos svarīgas bijušas vērtības – turpināt iesākto, prast iziet cauri grūtībām, attīstīties, domāt uz priekšu, radīt jaunus produktus, atrast jaunus tirgus. “Lode” mūsu novadā ir vērtība,” saka novada vadītāja.

Jaunpiebalgas novadu Vidzem­nieku Dārza svētkos pārstāvēja apģērbu zīmola “Baltie darbi” tērpu dizainere Ilze Prūse, bet Pārgaujas novadu – SIA “Balansa dēlis”, Raunas novadu – zemnieku saimniecība “Pintāni”, Vecpie­balgas novadu – SIA “ApiMi”. Par viņiem, kā jauniem un uzņēmīgiem, kuri izvēlējušies dzīvot laukos, atraduši nodarbošanos un veiksmīgi attīsta uzņēmējdarbību, “Druva” jau nesen vairākkārt rakstījusi.

Pēc svinīgiem apsveikumiem uzņēmēji nesteidzās mājup, bet nelielos pulciņos dalījās pieredzē, baudīja atelpu no ikdienas darbiem.