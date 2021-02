Vidzemē dzēsti sodrēji trīs māju dūmvados

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 8. februāra plkst. 6.30 līdz 9. februāra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma sešus izsaukumus – vienu uz ugunsgrēku dzēšanu un piecus uz glābšanas darbiem.

Vakar plkst. 11.36 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Salacgrīvas novada Liepupes pagastu, kur divstāvu dzīvojamās mājas piebūvē dega sadzīves mantas 3m² platībā. Plkst. 12.38 ugunsgrēks tika likvidēts.

Vakar ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama arī Priekuļu novada Priekuļu pagastā, kur tika veikta ceļa braucamās daļas sakārtošana pēc ceļu satiksmes negadījuma.

Aizvadītajā diennaktī Vidzemē saņemti trīs izsaukumi, kur māju dūmvados dega sodrēji. Ugunsdzēsēji glābēji steidzās palīgā uz Madonas novada Bērzaunes pagastu, Madonas novada Kalsnavas pagastu, kā arī Salacgrīvas novada Liepupes pagastu.

VUGD atgādina, ka dūmvadu attīrīšana no sodrējiem ir jāveic regulāri, lai novērstu to degšanu! Sadegot sodrējiem, dūmvadā veidojas augsta temperatūra, kas laika gaitā var bojāt dūmvada konstrukciju. Bojāts dūmvads ir ugunsbīstams, jo dzirksteles pa plaisām var nokļūt ārpus dūmvada uz jumta konstrukcijām, pārsegumiem un bēniņos esošajiem priekšmetiem, izraisot plašu un postošu ugunsgrēku! Privātmāju īpašnieki sodrēju attīrīšanu no dūmvadiem var veikt paši saviem spēkiem, ja ir nepieciešamās iemaņas un aprīkojums.