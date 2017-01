Vidzemē dzēsti pavisam nelieli ugunsgrēki

Aizvadītajā diennaktī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Vidzemē saņēma piecus izsaukumus – četrus uz ugunsgrēku dzēšanu, bet vienu uz glābšanas darbiem. Par tiem plašāk informē VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Vidzemē Sandra Vējiņa.

Vakar plkst. 10.19 tika saņemts izsaukums uz Raunas novada Drustu pagastu, kur vienstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji 2m² platībā. Ugunsgrēks tika likvidēts plkst. 11.58.

Plkst. 10.27 tika saņemts izsaukums uz Pārgaujas novada Straupes pagastu, kur vienstāvu mūra saimniecības ēkā dega griestu pārsegums viena kvadrātmetra platībā. Ugunsgrēks tika nodzēsts plkst. 11.16.

Plkst. 15.48 ugunsdzēsēji glābēji steidzās palīgā uz Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēniem, kur trīsstāvu daudzdzīvokļu mājā kaimiņi bija pamanījuši, ka no trešā stāva dzīvokļa nāk dūmi. Apsekojot dzīvokli, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka stiprs piedūmojums radies no čību un malkas gružu gruzdēšanas pie apkures metāla caurules (0.5m² platībā). Ugunsgrēks tika likvidēts plkst. 17.02.

Savukārt plkst. 18.13 izsaukums tika saņemts uz Dzirnavu ielu Cēsīs, kur ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama, lai no ceļa braucamās daļas novāktu uzkritušus kokus. Koki tika sazāģēti un ceļš tika atbrīvots jau plkst. 18.55.

Šogad ugunsdzēsēji glābēji ik dienu dodas uz vairākiem izsaukumiem saistībā ar ēku dūmvados degošiem sodrējiem. Lai izvairītos no iespējamās ugunsnelaimes, VUGD aicina iedzīvotājus rūpīgi pārbaudīt vai mājas krāšņu un pavardu dūmkanāli ir iztīrīti un, ja nepieciešams, nodrošināt to iztīrīšanu no sodrējiem.