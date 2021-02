Vidzemē dzēsti četri ugunsgrēki

Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 12. februāra plkst. 6.30 līdz 15. februāra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma 17 izsaukumus – četrus uz ugunsgrēku dzēšanu, 11 uz glābšanas darbiem, bet vēl divi bija maldinājumi.

Piektdien plkst. 18.46 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Amatas novada Drabešu pagastu, kur vienstāva noliktavā dega skaidas 5m² platībā. Plkst. 20.30 ugunsgrēks tika likvidēts.

Sestdien plkst. 4.43 tika saņemts izsaukums uz Pulkveža Zemitāna ielu Strenčos, kur dega divstāvu dzīvojamā māja. Ierodoties notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka ēka un tās jumts deg ar atklātu liesmu 250m² platībā, jumts ir iebrucis. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies trīs cilvēki. Ugunsgrēkā gāja bojā kaķis. Notikuma vietā strādāja 11 ugunsdzēsēji glābēji no Strenčiem, Smiltenes un Valmieras. Notikumam bija piesaistītas trīs autocisternas. Plkst. 9.16 ugunsgrēks tika likvidēts. VUGD atgādina, ka no 2020.gada 1.janvāra privātmājas ir jānodrošina ar dūmu detektoru un ugunsdzēsības aparātu. Dūmu detektors, konstatējot telpā izveidojušos sadūmojumu, savlaicīgi brīdinās par ugunsgrēku, bet ar ugunsdzēsības aparātu būs iespējams nodzēst nelielus ugunsgrēkus to izcelšanās sākumposmā.

Sestdien plkst.14.34 tika saņemts izsaukums uz Brīvības ielu Gulbenē, kur daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā pie krāsns deg malka 2m² platībā. No ēkas pirms VUGD ierašanās bija evakuējušies astoņi cilvēki, vēl vienu cilvēku evakuēja ugunsdzēsēji glābēji. Plkst.15.46 ugunsgrēks tika likvidēts. Dzīvoklī, kur bija notikusi ugunsnelaime, dūmu detektors bija uzstādīts. Notikuma vietā strādāja septiņi Gulbenes ugunsdzēsēji glābēji.

VUGD atgādina, ievērojiet piesardzību kurinot krāsnis! Parūpējieties, lai malka un citi degtspējīgi priekšmeti atrastos drošā attālumā no krāsns.

Svētdien plkst. 16.20 tika saņemts izsaukums uz Lāču ielu Cēsīs, kur divstāvu dzīvojamās mājas pagrabā atkritumu tvertnē plastmasas maisā dega ogles un sodrēji 1m² platībā. Plkst. 16.37 ugunsgrēks tika likvidēts.

Apkures sezonā daļa no traģiskajiem ugunsgrēkiem izceļas tieši nepareizas vai bojātu apkures ierīču ekspluatācijas dēļ. Iedzīvotāji krāsnis pārkurina un uz tām žāvē drēbes, neaiztaisa ciet krāsns durtiņas, kā arī pie tām novieto degtspējīgus priekšmetus. Šo ugunsgrēku izcelšanos var novērst, ievērojot drošības noteikumus apkures ierīču ekspluatācijas laikā un regulāri sekojot līdzi to tehniskajam stāvoklim. Esi uzmanīgs un pasargā sevi!

Aizvadītajās brīvdienās ugunsdzēsēji glābēji saņēma četrus izsaukumus, kur māju dūmvados dega sodrēji. Šādi izsaukumi tika saņemti uz Skolas ielu Alūksnē, Beverīnas novada Kauguru pagastu, Madonas novada Praulienas pagastu un Pulkveža Brieža iela Strenčos. VUGD atgādina, ka dūmvadu attīrīšana no sodrējiem ir jāveic regulāri, lai novērstu to degšanu! Sadegot sodrējiem, dūmvadā veidojas augsta temperatūra, kas laika gaitā var bojāt dūmvada konstrukciju.

Vakar plkst. 14.03 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumus uz Lielā Ezera ielu Alūksnē, kur blakus divstāvu dzīvojamai mājai jūtama gāzes smaka. Ugunsdzēsēji glābēji pārbaudīja ēku, kurā gāzes smaka nebija jūtama, kā arī aizgrieza ārpuse ēkas esošos gāzes balonus un noslēdza gāzes pievadu ēkai. Informācija tika nodota atbildīgajiem dienestiem. Plkst. 15.01 darbi notikuma vietā tika pabeigti.

Piektdien Priekuļu novada Liepas pagastā ugunsdzēsēji glābēji izcēla vircas bedrē iekritušu mājlopu.

Aizvadītajās trīs diennaktīs visā Latvijā VUGD saņēma 159 izsaukumus – 50 uz ugunsgrēku dzēšanu, 74 uz glābšanas darbiem, bet 35 no izsaukumiem bija maldinājumi.