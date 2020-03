Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 27. marta plkst. 6.30 līdz 30.marta plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma 72 izsaukumus – 57 uz ugunsgrēku dzēšanu un 12 uz glābšanas darbiem, bet vēl trīs bija maldinājumi.

Sestdien plkst. 10.35 tika saņemts izsaukums uz Madonas novada Barkavas pagastu, kur dega šķūnis ar malku 100m2 platībā. Plkst. 15.30 ugunsgrēks tika likvidēts.

Vakar plkst. 23.43 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Burtnieku novada Vecates pagastu, kur dega 1,5 stāvu neapsaimniekota ēka 120m2 platībā. Plkst. 3.57 ugunsdzēsēji glābēji ugunsgrēku nodzēsa.

Sestdien ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešam arī Madonas novada Mētrienas pagastā, kur jumta konstrukcijas 3m2 platībā, Ata Kronvalda ielā Cēsīs, kur atklātā teritorijā dega būvmateriāli 9m2 platībā, Madonas novada Sarkaņu pagastā, kur dega atkritumi 2m2 platībā, kā arī Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā, kur dega zaru kaudze 15m2 platībā. Savukārt naktī uz svētdienu ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumus uz Gulbenes novada Stāmerienas pagastu, kur dega lapu kaudze 5m2 platībā.

Aizvadītajās brīvdienās Vidzemē dzēsti 47 kūlas ugunsgrēki Valmierā, Alūksnes, Madonas, Priekuļu, Līgatnes, Limbažu, Ērgļu, Rūjienas, Burtnieku, Salacgrīvas, Gulbenes, Apes, Pārgaujas, Kocēnu, Beverīnas, Amatas un Alojas novados. Piektdien dzēsti 19 kūlas ugunsgrēki, sestdien 22 , bet svētdien – seši. Lielākais kūlas ugunsgrēks Vidzemē dzēsts piektdien Rūjienas novada Jeru pagastā, kur kūla dega 3 hektāru lielā platībā.

Kūlas ugunsgrēki tika dzēsti:

Valmieras pusē – 6 ( Jāņparka ielā Valmierā 300m2, Rūjienas novada Jeru pagastā 3 hektāru platībā, Burtnieku novada Valmieras pagastā 300m2, Burtnieku novada Matīšu pagastā 400m2, Kocēnu novada Kocēnu pagastā 600m2, Beverīnas novada Trikātas pagastā 102m2);

Cēsu pusē – 8 (Priekuļu novada Liepas pagastā 2 hektāri kūla un siena rullis 2m2; Līgatnes novada Līgatnes pagastā 500m2; 5000m2; 2,5 hektāri; 1000m2; Pārgaujas novada Stalbes pagastā 5000m2; Amatas novada Nītaures pagastā 1400m2 un 150m2);

Alūksnes pusē – 9 (Alūksnē 10m2; Alūksnes novada Alsviķu pagastā 300m2; 400m2; 300m2; 400m2; 1000m2; Alūksnes novada Mālupes pagastā 5000m2; Alūksnes novada Liepnas pagastā 5000m2; Apes novada Apes pagastā 250m2);

Limbažu pusē – 8 (Limbažu novada Skultes pagastā 100m2; 5000m2; Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagastā 500m2; Limbažu novada Katvaru pagastā 100m2; 200m2; Salacgrīvas novada Ainažu pagastā 3 hektāri; Alojas novada Staicelē 500m2; Limbažu novada Limbažu pagastā 500m2);

Madonas pusē – 7 (Strauta ielā Madonā 40m2, Ērgļu novada Ērgļu pagastā 1,5 hektāri, Madonas novada Lazdonas pagastā 2 hektāri; 10m2; 2000m2, Madonas novada Ošupes pagastā 1000m2, Madonas novada Bērzaunes pagastā 10m2);

Gulbenes pusē – 9 (Gulbene – 200m2 Viestura ielā; 500m2 Dzirnavu ielā; 20m2 Naglenes ielā; Gulbenes novada Beļavas pagastā 800m2; Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā 40m2; 40m2; Gulbenes novada Stāmerienas pagastā 10m2; Gulbenes novada Rankas pagastā 100m2; 300m2).

Ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama arī sestdien Gulbenes novada Līgo pagastā, kā arī Limbažu novada Skultes pagastā, kur ugunsdzēsēji glābēji dzēsa meža ugunsgrēkus, kuros dega meža zemsedze un kūla 600m2 platībā, kā arī meža zemsedze 100m2 platībā.

VUGD brīdina, ka par kūlas dedzināšanu fiziskas personas var sodīt ar 280 – 700 euro lielu soda naudu, savukārt par zemes neapsaimniekošanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, fiziskajām personām var uzlikt naudas sodu no 140 līdz 700 euro, bet juridiskajām personām – no 700 līdz 2900 euro. Nededzini savu īpašumu – sakārto to!