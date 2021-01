Vidzemē divu māju dūmvados vakar dega sodrēji

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 27.janvāra plkst. 6.30 līdz 28.janvāra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma piecus izsaukumus – četrus uz glābšanas darbiem, bet vēl viens bija maldinājums.

Vakar ugunsdzēsēji glābēji saņēma divus izsaukumus, kur divu māju dūmvados Vidzemē (Madonā un Burtnieku novadā) dega sodrēji. Abos mājokļos bija uzstādīti dūmu detektori.

VUGD atgādina, ka dūmvadu attīrīšana no sodrējiem ir jāveic regulāri, lai novērstu to degšanu! Sadegot sodrējiem, dūmvadā veidojas augsta temperatūra, kas laika gaitā var bojāt dūmvada konstrukciju. Bojāts dūmvads ir ugunsbīstams, jo dzirksteles pa plaisām var nokļūt ārpus dūmvada uz jumta konstrukcijām, pārsegumiem un bēniņos esošajiem priekšmetiem, izraisot plašu un postošu ugunsgrēku! Izglābšanās ugunsgrēkā ir atkarīga no tā, vai mājokļa iemītnieki savlaicīgi pamanīs ugunsgrēka izcelšanos, jo, liesmām strauji izplatoties, ir dots neilgs laiks, lai izglābtos. Jo ilgāk ugunsgrēka izcelšanās netiks pamanīta, jo lielāks sadūmojums un liesmas pārņems mājokli. Atcerieties, ka jau pie neliela sadūmojuma dūmu detektors nostrādās un informēs apkārtējos par izcēlušos ugunsgrēku!