Vidzemē divu māju dūmvados dega sodrēji

Aizvadītajā diennaktī, no 15.janvāra plkst. 6.30 līdz 16.janvāra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Vidzemē saņēma četrus izsaukumus. VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Vidzemē Sandra Vējiņa informē, ka divi no tiem saņemti uz ugunsgrēku dzēšanu un divi – uz glābšanas darbiem.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama divās mājās Vidzemē – Limbažos,1.maija ielā, un Gulbenes novada Tirzas pagastā -, kur māju dūmvados dega sodrēji. Lai izvairītos no iespējamās ugunsnelaimes, VUGD aicina iedzīvotājus rūpīgi pārbaudīt vai mājas krāšņu un pavardu dūmkanāli ir iztīrīti un, ja nepieciešams, nodrošināt to iztīrīšanu no sodrējiem.

Visā Latvijā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 54 izsaukumus – 28 uz ugunsgrēku dzēšanu, 20 uz glābšanas darbiem, bet seši no izsaukumiem bija maldinājumi.