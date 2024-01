Vidzemē brīvdienās ugunsgrēkos cieta trīs cilvēki

Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no 5. janvāra plkst. 6.30 līdz 8. janvāra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvalde saņēma 27 izsaukumus – deviņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 14 uz glābšanas darbiem, bet vēl četri bija maldinājumi.

Piektdien pusdienlaikā ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Alūksnes novada Zeltiņu pagasta, kur grāvī bija avarējis mikroautobuss. Cilvēki izkļuva no automašīnas pirms VUGD ierašanās.

Piektdien plkst. 19.08 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Cēsu novada Raiskuma pagastu, kur divstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā dega sadzīves mantas 20m² platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējies viens cilvēks, kurš notikumā cieta. Ugunsdzēsēji glābēji no ēkas izglāba vēl vienu cilvēku, kurš arī notikumā cieta. Plkst. 21.12 VUGD darbs notikuma vietā noslēdzās.

Sestdien plkst. 19.33 tika saņemts izsaukums uz Alūksnes novada Zeltiņu pagastu, ka gultā deg sega 0.5m² platībā. Ugunsgrēks likvidēts pirms VUGD ierašanās. Notikuma cieta cilvēks.

Vakar plkst. 13.58 VUGD saņēma izsaukumu uz Cēsu novada Līgatnes pagastu, kur kokapstrādes objektā atklātā vietā gruzd šķelda. Šķeldas apjoms notikuma vietā ir ~5000m², precīzu degšanas platību šobrīd vēl nav iespējams noteikt. Dzēšanas darbus notikuma vietā apgrūtina zemā gaisa temperatūra, kā arī tas, ka tuvākā ūdens ņemšanas vieta atrodas trīs kilometru attālumā no notikuma vietas. Notikuma vietā jau vairāk nekā 17 stundas strādā deviņi VUGD ugunsdzēsēji glābēji, piesaistītas trīs autocisternas, kā arī divi uzņēmuma frontālie iekrāvēji, kas palīdz pārkraut šķeldas kaudzi.

Vakar ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama arī Alūksnes novada Alsviķu pagastā, kur dega transformators 4m² platībā (likvidēts pirms VUGD ierašanās), Limbažu novada Salacgrīvas pagastā, kur dega vieglā automašīna 2m² platībā, kā arī Raiņa ielā Gulbenē, kur divstāvu garāžā dega sadzīves mantas 4m² platībā.

Vakar plkst. 12.19 VUGD saņēma izsaukumu uz Merķeļa ielu Alūksnē, kur trīsstāvu dzīvojamā mājā trešajā stāvā esošajā dzīvoklī dega divas istabas 15m² platībā. No ēkas tika evakuēti septiņi cilvēki. Plkst. 14.56 ugunsgrēks likvidēts.

Plkst. 14.54 VUGD saņēma izsaukumu uz Madonas novada Liezēres pagastu, kur dega vienstāva ražošanas ēka un vieglā automašīna 200m² platībā. Plkst. 17.59 ugunsgrēks likvidēts.

Svētdien plkst. 16.38 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Valmieras novada Valmieras pagastu, kur trīsstāvu dzīvojamā mājā pirmā stāva dzīvoklī dega adventes vainags 0,1 m² platībā. Plkst. 16.54 ugunsgrēks likvidēts.

Vakar plkst. 23.10 VUGD saņēma izsaukumu uz Alūksnes novada Ziemeru pagastu, kur dega vistu kūts 10m² platībā. Plkst. 01.31 ugunsgrēks likvidēts.

Šorīt ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama arī Smiltenes novada Palsmanes pagastā, saistībā ar nepareizu apkures sistēmas ekspluatāciju.

Aizvadītajās brīvdienās VUGD saņēma septiņus izsaukumus, kur dzīvojamo māju dūmvados dega sodrēji. Šādi izsaukumi tika saņemti uz Valmieras novada Dikļu pagastu, Smiltenes novada Api un Smiltenes novada Apes pagastu, Krasta ielu Gulbenē, Valmieras novada Jeru pagastu, Meldru ielu Valmierā, kā arī Madonas novada Ērgļu pagastu.

VUGD novērojumi liecina, ka, strauji pazeminoties gaisa temperatūrai, pieaug bojātu apkures iekārtu un dūmvadu, kā arī nepareizas apkures ierīču lietošanas izraisīti ugunsgrēki. Tie var izcelties ēkas konstrukcijās, kas izvietotas blakus dūmvadam vai apkures iekārtai, tālāk jau liesmām pārņemot ēku jumtus un pārsegumus. Aukstajā laikā cilvēki intensīvāk un biežāk kurina apkures ierīces, bet tas palielina iespējamību, ka dzirksteles pa mikroplaisām izkļūs ārpus dūmvada un izraisīs postošu ugunsgrēku. Lai pasargātu savu mājokli no ugunsnelaimes, VUGD aicina iedzīvotājus nepārkurināt apkures ierīces – labāk kurināt biežāk, bet mazāk. Līdzās tam jāparūpējas, lai dūmvadu un apkures ierīču tuvumā nebūtu novietoti degtspējīgi priekšmeti. Krāsns durtiņām jābūt aizvērtām un to priekšā nedrīkst uzglabāt malku un iekura materiālu. Piesardzība un rūpes par apkures iekārtas drošu un pareizu lietošanu palīdzēs novērst ugunsgrēku! Ja tomēr nelaime izceļas, to ātrāk pamanīt palīdzēs darbspējīgs dūmu detektors.