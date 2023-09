Vidzemē aizvadītajās brīvdienās ugunsdzēsējiem glābējiem 17 izsaukumi

Aizvadītajās trijās diennaktīs, laika posmā no 1. septembra plkst. 6.30 līdz 4. septembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvalde saņēma 17 izsaukumus – divus uz ugunsgrēku dzēšanu, 11 uz glābšanas darbiem un vēl četri izsaukumi bija maldinājums.

Piektdien piecos vakarā ugunsdzēsēji glābēji devās uz Smiltenes novada Virešu pagastu, kur vienstāva dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji 0,1 m² platībā. Pirms sešiem vakarā degšana tika likvidēta.

Sestdien vienpadsmitos vakarā VUGD saņēma izsaukumu uz Smiltenes novada Bilskas pagastu, kur vienstāva saimniecības ēkai dega jumta konstrukcijas 35 m² platībā. Pusvienos naktī ugunsgrēks tika likvidēts.

Svētdien plkst. 11.50 tika saņemts izsaukums uz Tālavas ielas un Parka ielas krustojumu Valkā, kur bija noticis ceļu satiksmes negadījums – kravas un vieglās automašīnas sadursme. Pirms VUGD ierašanās no automašīnas pašu spēkiem bija izkļuvuši divi cilvēki, savukārt divus cilvēkus ugunsdzēsēji glābēji, izmantojot hidrauliskos instrumentus, no automašīnas atbrīvoja. Visi četri cietušie cilvēki tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Ugunsdzēsēji glābēji atvienoja automašīnas akumulatora klemmes, sakārtoja ceļa braucamo daļu un plkst. 13.17 darbu notikumā noslēdza.

Svētdien pēc diviem pēcpusdienā tika saņemts izsaukums uz Smiltenes novada Trapenes pagastu, kur garāžā dega sadzīves mantas 3 m² platībā. Īsi pirms četriem pēcpusdienā degšana likvidēta.

Šorīt pussešos no rīta VUGD saņēma izsaukumu uz Gulbenes novada Stradu pagastu, kur bija avarējusi vieglā automašīna. Četri cilvēki no automašīnas izkļuva saviem spēkiem. Ugunsdzēsēji glābēji atvienoja automašīnas akumulatora klemmes un septiņos no rīta darbu notikumā noslēdza.

Aizvadītajās diennaktīs ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros sazāģēja nolūzušus kokus: piektdien Alūksnes novada Alsviķu pagastā, sestdien Gulbenes novada Beļavas pagastā un svētdien Alūksnes novada Ziemera pagastā.

Aizvadītajās diennaktīs VUGD kopumā saņēma 110 izsaukumus – 17 uz ugunsgrēku dzēšanu, 61 uz glābšanas darbiem, bet 32 izsaukumi bija maldinājumi.