Vidzemē 12 novados dzēsti kūlas ugunsgrēki

Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 26.marta plkst. 6.30 līdz 29.marta plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma 36 izsaukumus – 27 uz ugunsgrēku dzēšanu un sešus uz glābšanas darbiem, bet vēl trīs bija maldinājumi.

Piektdien plkst. 8.22 tika saņemts izsaukums uz Rūjienas novada Jeru pagastu, kur angārā dega šķelda 150m2 platībā. Kad degšana tika likvidēta, Rūjienas un Mazsalacas ugunsdzēsēji glābēji, kā arī Naukšēnu pašvaldības ugunsdzēsēju formējums no angāra izveda 600m3 šķeldu. Notikuma vietā strādāja divas VUGD autocisternas, kā arī trīs īpašnieka organizētie frontālie iekrāvēji, kā arī vēl divas traktortehnikas vienības, kas palīdzēja pievest ūdeni notikuma vietai no trīs kilometrus attālās ūdenstilpes. Plkst. 23.20 (pēc piecpadsmit stundām) darbi notikuma vietā tika pabeigti.

Piektdien plkst. 22.08 tika saņemts izsaukums uz Saules ielu Madonā, kur trīsstāvu dzīvojamā ēkā pirmā stāva dzīvoklī uz plīts bija piededzis ēdiens 0,01m2 platībā. Par nelaimi mājoklī kaimiņiem bija signalizējis dūmu detektora signāls. Plkst. 22.37 darbi notikuma vietā tika pabeigti.

Sestdien plkst. 11.38 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Stacijas ielu Valmierā, kur daudzdzīvokļu ēkā piektā stāva lodžijā dega atkritumi 0,01m2 platībā. Ugunsgrēks tika likvidēts pirms VUGD ierašanās.

Plkst. 12.55 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Madonas novada Mārcienas pagastu, kur metāla angārā dega siena ruļļi 35m2 platībā. Plkst. 15.32 ugunsgrēks tika likvidēts.

Aizvadītajās brīvdienās ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama arī Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagastā, kur dega vieglā automašīna 0,01 m2 platībā (ugunsgrēks likvidēts pirms VUGD ierašanās), Raunas novada Raunas pagastā, kur dega kūtsmēslu kaudze 30m2 platībā, Raunas novada Drustu pagastā, kur blakus nenopļautai pļavai dega atkritumu kaudze 10m2 platībā, kā arī Vārnu ielā Cēsīs, kur dega atkritumi 1m2 platībā.

Sestdien plkst. 13.47 tika saņemts izsaukums uz Priekuļu novada Liepas pagastu, kur dega meža zemsedze viena hektāra lielā platībā, kūla piecus hektārus lielā platībā un zaru kaudze 50m2 platībā. Notikuma vietā strādāja 13 Cēsu un Valmieras ugunsdzēsēji glābēji, bija piesaistītas četras autocisternas, kā arī dzēšanas darbos palīdzēja Liepas un Priekuļu pašvaldības formējumu ugunsdzēsēji un bija piesaistītas vēl divas autocisternas. Plkst. 15.59 ugunsgrēks tika likvidēts.

Sestdien plkst. 15.00 tika saņemts izsaukums uz Gulbenes novada Stāmerienas pagastu, kur dega kūla 800m2 platībā un vienstāva nojume 4m2 platībā. Plkst. 15.46 ugunsgrēks tika likvidēts.

Aizvadītajās trīs diennaktīs dzēsti vēl 17 kūlas ugunsgrēki – piektdien divi, sestdien 11, bet svētdien četri:

Salacgrīvas novadā – 3 (50m2, 5000m2 un 250m2 lielās platībās);

Gulbenes novadā – 2(6000m2 un 1hektāra lielā platībā);

Priekuļu novadā – 1 (300m2 platībā);

Smiltenes novadā – 1 (1,5 hektāri);

Līgatnes novadā – 3 (500m2, 300m2, 200m2 );

Apes novadā – 1 (1300m2 platībā);

Amatas novadā – 1 ( 20m2, likvidēts pirms VUGD ierašanās);

Pārgaujas novadā – 1 (300m2 platībā);

Cēsu novadā – 1 (kūla 7000m2 platībā un zaru kaudze 50m2);

Raunas novadā – 1 (200m2 platībā);

Limbažu novadā – 1 (1,7hektāru lielā platībā);

Madonas novadā – 1 (400m2 platībā).

VUGD brīdina, ka par kūlas dedzināšanu fiziskas personas var sodīt ar naudas sodu no 56 līdz 140 naudas soda vienībām (280 – 700 euro), savukārt par zemes neapsaimniekošanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, fiziskajām personām var uzlikt naudas sodu no 28 līdz 140 naudas soda vienībām (no 140 līdz 700 euro), bet juridiskajām personām – no 140 līdz 580 naudas soda vienībām (no 700 līdz 2900 euro).

Aizvadītajās trīs diennaktīs visā Latvijā VUGD saņēma 295 izsaukumus – 194 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā sešu meža ugunsgrēku dzēšanu, 60 uz glābšanas darbiem, bet 41 izsaukums bija maldinājums.