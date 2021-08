Vides objekts “Domu krēsli”

Domu krēslu atklāšana. Rakstnieks Viks un Kocēnu kultūras un starptautisko sakaru koordinatore Nora Urbāne. Foto: publicitātes Rakstnieks Viks un Kocēnu kultūras un starptautisko sakaru koordinatore Nora Urbāne.

No jūlija Valmieras novada fonds (VNF) aicina sabiedrību, īpaši seniorus, apsēsties kādā no 19 uzstādītajiem Domu krēsliem plašajā Valmieras novadā – četriem Valmieras pilsētas teritorijā un 15 apkārtējos pagastos -, izlasīt informāciju par īstenotajām iecerēm apkaimes vides pilnveidošanā un, iedvesmojoties no uzzinātā, radīt savas idejas.

Pie Domu krēsliem var uzzināt, kādas iniciatīvas ar fonda atbalstu īstenotas jaunā Valmieras novada teritorijā, nu jau bijušajos Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas novados un Valmierā.

Domu krēslu projekta mērķis ir aicināt rosināt cilvēkus, īpaši seniorus, līdzdarboties vides pilnveidošanā. Kā esot apliecinājušas VNF un Valmieras pilsētas paš­valdības iepriekšējā rudenī rīkotās domrades, seniori vēlas iesaistīties vietējo lēmumu pieņemšanā, viņu aktīvā līdzdalība ir vērtējama kā ļoti nozīmīgs resurss kopienu attīstībā. “Šī ir ļoti jauka iespēja vēlreiz mudināt seniorus apmeklēt domrades, lai jau rudenī iesniegtu pieteikumus mūsu fonda vietējo projektu konkursā “Sev, tev, novadam”. Domradēs izskanējušajām idejām būs prioritāra nozīme fonda ikgadējā projektu konkursā.

Pirmie Domu krēsli ar svinīgās lentes pārgriešanu tika atklāti Ve­ca­tē pie pagasta pārvaldes ēkas. Savukārt Dikļu pagastā pie Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centra pasākumā piedalījās rakst­nieks, bērnu iemīļotu darbu autors Viks. Rubenes pagastā, kas lepojas ar saviem florbolistiem Domu krēslu atklāšanā piedalījušies pārstāvji no florbola komandas.

Iedzīvotāji ir gandarīti par šādu vides instalāciju, visi saskata Domu krēslu pielietojumu,” atzīst Patricija Siliņa un uzsver, ka katra Domu krēslu atklāšana ir arī iespēja iepazīties ar aktīvajiem iedzīvotājiem, veidot ciešāku sai­ti, lai stiprinātu sadarbību. “Ar Domu krēsliem esam iesējuši sēklu, lai pēc tam izaugtu kas lielāks. Izvirzīto mērķu sasniegšanu vēl tikai gaidām, jo nākamais solis ir senioru dalība domradēs. Vispirms radām domas krēslā, tad nākam kopā un dalāmies ar citiem. Tālākais mērķis ir saņemt vērtīgu ideju pieteikumus projektu konkursam “Sev, tev, novadam”, kas aptver lielāku iedzīvotāju loku, uzlabojot dzīves vidi apkaimē,” stāsta P.Siliņa.

Valmieras novada fonda vadītāja pastāstīja, ka vasaras sākumā Jauniešu ideju laboratorijas aktīvisti atlasījuši, viņuprāt, labākās, spilgtākās un fonda pēdējos gados finansiāli atbalstītās ieceres. Pēc tam sadarbībā ar Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas absolventiem tika izveidots informatīvais materiāls, kas stāsta par paveikto.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību. “Esmu patīkami pārsteigta par atsaucību, tā bija ļoti vajadzīga, lai krēsli nonāktu līdz plānotajam galapunktam,”stāsta P.Si­liņa. Viņa atzīst, ka sadarbība ar pagastu pārstāvjiem un citiem iesaistītajiem izveidojusies ļoti laba. Krēslus gatavojuši gan profesionāļi, gan tie, kuriem galdniecība ir hobijs. Iesaistījušies “Stro­piņš” dalībnieki no Dienas centra -jaunieši ar garīga rakstura traucējumiem, viņi palīdzējuši krēslus slīpēt un nokrāsot.

Domu krēslu izgatavošana un senioru domrades notiek, pateicoties AS “Latvijas valsts meži” Sociālās palīdzības program- mai, ko administrē fonds “Zie­dot.lv”.