VIDEO: Laikā, kad brauktuves ir apledojušas, “Mercedes-Benz” traucas ar 173km/h

11.februārī, pulksten 15.02 Salacgrīvas novadā, Lielupes pagastā, pa autoceļu Baltezers – Igaunijas robeža 56 kilometrā, 1967.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Mercedes-Benz” ar braukšanas ātrumu 173km/h, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 kilometri stundā. Ņemot vērā, ka meteoroloģiskie laikapstākļi nevecina drošu braukšanu, Valsts policija brīdina, ka šāds ātrums apdraud ne tikai transportlīdzekļa vadītāja, bet arī citu satiksmes dalībnieku drošību!

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Satiksmes uzraudzības rotas nodaļas priekšnieks Jānis Lūks norāda, ka konkrētajā gadījumā vērojama bezatbildīga vadītāja rīcība, jo ziemas apstākļos ceļa segums ir slidens un bīstams. Tas vērojams arī video materiālā: “Video redzams, ka uz ceļa braucamās daļas ir sniega kārta, kas veicina transportlīdzekļa nekontrolējamu vadāmību brīdī, ja mašīna saslīdētu. Jāatgādina, ka vasarā pieļaujamais braukšanas ātrums ir 90 km/h, taču ziemā ir kritiski jāizvērtē laika un ceļa apstākļi.”

Jāpiebilst, ka arī aizvadītajās brīvdienās, laika posmā no 16.februāra līdz 19.februārim, ir reģistrētas vairākas avārijas Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā, kur vadītāji, iespējams, neizvēloties atbilstošu braukšanas ātrumu, nav tikuši galā ar spēkrata vadāmību: “Statistika liecina, ka lielākajā daļā no negadījumiem automašīnas saslīdējušas pie krietni mazāka braukšanas ātruma. Gadījumos, kad automašīna uz brauktuves saslīd, tā nereti nobrauc no ceļa braucamās daļas, kā rezultātā ieslīd grāvī, apgāžas vai atduras pret kādu šķērsli – koku, apgaismes stabu vai citu objektu. Par laimi, lielākajā daļā no šiem negadījumiem, nav saņemta informācija par cietušajiem. Taču jāpiebilst, ka pastāv mazāka iespēja pasargāt sevi, ja nav izvēlēts atbilstošs braukšanas ātrums,” skaidro Jānis Lūks.