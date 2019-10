Video kameras uzrāda ļaundarus

Darbdienas rīts Cēsu vecpilsētā. Izmantojot rudens nakts aizsegu, Līvu laukuma strūklakas baseinā ielieta ķīmiska viela, kas sabojājusi strūklaku, putas lidojušas pa visu laukumu. Foto: Sarmīte Feldmane Izmantojot rudens nakts aizsegu, Līvu laukuma strūklakas baseinā ielieta ķīmiska viela, kas sabojājusi strūklaku, putas lidojušas pa visu laukumu.

Vakar no rīta Cēsīs kājās sacelti bija ne tikai pašvaldības policijas, arī Valsts policijas darbinieki. Nakts aizsegā vecpilsētā sabojāta Līvu laukuma strūklaka. Rīta agrumā gājēji skatīja, kā no strūklakas baseina veļas putas, klājot arī daļu laukuma. No šāda vandalisma – ķīmiska vielas ieliešanas baseinā – strūklaka bija pasargāta divus gadus.

No rīta Cēsu pašvaldības policijas priekšnieks Guntars Norbuts “Druvu” informēja, ka vaininiekus palīdzēs atrast videokameras ieraksts.

“Video ierakstā redzams, ka pirmdien ap plkst. 22.45 trīs pusaudži tuvojas strūklakai, viens no kanniņas ielej strūklakas baseinā šķidrumu. Pēc tam jaunieši aizbēg. Pulksten vienos naktī tie paši cilvēki atgriežas, lai pie strūklakas, kurā puto ūdens, fotografētos,” īsu notikušā aprakstu sniedza pašvaldības policists G. Norbuts. Tobrīd vainīgie vēl nebija atrasti, viņu meklēšana turpinājās.

Ja nodarījuma veicēji izrādīsies jaunāki par 18 gadiem, tad par putu vannu strūklakā, mehānisma tīrīšanu un labošanu finansiālu atbildību nesīs viņu vecāki. “Druva” pirms kādiem gadiem rakstīja par līdzīgu notikumu.

Cēsis ir viena no tām pašvaldībām Latvijā, kura pie pilsētas robežas iebraucējus ar ceļazīmi informē par videonovērošanu. Tas darīts, lai cilvēku pulcēšanās vietās, kā arī vietās, kur atrodas aizsargājami arhitektūras pieminekļi, būtu drošība, tiktu gādāts par pilsētnieku pasargāšanu no cilvēkiem ar ļaunprātīgiem nolūkiem.

Iespējams, ģimenēs, kad bērni sasniedz pusaudžu vecumu, vērts norādīt uz šo ceļazīmi. Tas varētu atvēsināt sakarsušos prātus un likt saprast, ka pašvaldības policija arī naktī pamanīs pārkāpumus. Pašvaldības policijas dežurants ir pie video ekrāniem, viņam ir iespējas zibenīgi paziņot policijas ekipāžai, kur mana likumpārkāpēju.