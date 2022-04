Videi draudzīgas mašīnas

Jauna un arī klusa. Pie videi draudzīgās atkritumu savācējmašīnas (no kreisās) šoferis Fjodors Drozdovičs, Cēsu novada domes Vides un klimata neitralitātes nodaļas vadītāja Inta Ādamsone un “ZAAO” valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis. Foto: Sarmīte Feldmane Pie videi draudzīgās atkritumu savācējmašīnas (no kreisās) šoferis Fjodors Drozdovičs, Cēsu novada domes Vides un klimata neitralitātes nodaļas vadītāja Inta Ādamsone un “ZAAO” valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis.

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “ZAAO” iegādājies atkritumu savācējmašīnas, kas darbināmas ar saspiestu dabasgāzi (CNG).

“Pamazām šķiramies no automašīnām, kas rada piesārņojumu. Autoparkā vecākajai nobraukums bija 1,7 miljoni kilometru. Kāds būs ekspluatācijas laiks jaunajām, redzēsim, bet vidē nonāks mazāk izmešu. Tiek nodrošināts sēra oksīda izmešu samazinājums līdz pat 99%, slāpekļa oksīda izmešu samazinājums līdz 80%, panākts kopējais siltumnīcas efekta gāzu izmešu samazinājums par aptuveni 30%, kā arī netiek radīti smago metālu un cieto daļiņu izmeši. Šo automašīnu radītais trokšņu līmenis arī ir zemāks. Mēs turpināsim būt atbildīgi pret saviem klientiem un vidi, kurā visi dzīvojam,” saka “ZAAO” valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis un piebilst, ka dabai draudzīgi risinājumi ne vienmēr ir finansiāli izdevīgākie, bet tie ir perspektīvi.

“ZAAO” divu automašīnu iegādē ieguldījis 364,7 tūkstošus eiro.“Scania Latvia” Vidzemes reģiona pārstāvis Egils Bukšs informē, ka transportlīdzeklis, ko darbina ar saspiestu dabasgāzi, ir arī solis, kā Latvijā nebūt atkarīgiem no Krievijas gāzes. Latvijā ir labi attīstīta biogāzes ražošana, vajag tikai iekārtas, lai to attīrītu. Ir kompānijas, kas gatavas to darīt,” stāsta E.Bukšs.

G.Kukainis atzīst, ka patlaban, saprotams, satraukumu rada gāzes cena. Pirms diviem gadiem, kad tika lemts par jauno mašīnu iegādi, to paredzēt nevarēja.

E.Bukšs atklāj, ka ir izmēģinātas “Scania” automašīnas ar vilcēju, un testi rāda, ka var nobraukt no 500 līdz 800 kilometrus, atkarībā no tā, ko ved, cik smaga krava. Uz simts kilometriem tiek patērēti 30 līdz 40 kilogrami gāzes. “Atkritumu savācējmašīnai savukārt bieži jāapstājas, jāuzsāk braukt, jādarbina hidrolaulika. Tuvākajā laikā tās tiks pārbaudītas darbā,” teic E.Bukšs, bet G.Kukainis uzsver, ka tagad svarīgi izveidot maršrutus, zinot, cik kilometru mašīna var nobraukt ar vienu uzpildi. “ZAAO” svarīgi, lai viens maršruts būtu vismaz 250 kilometri.