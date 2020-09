Vēstījums nākotnei ielikts pamatos

Simboliskais jaunā sākums. Kamēr Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs rauga, kā nostiprināta laika kapsula, skolas direktore Aija Sīmane gatavojas iemest pirmās betona masas ķelles. Foto: Līga Salnite Kamēr Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs rauga, kā nostiprināta laika kapsula, skolas direktore Aija Sīmane gatavojas iemest pirmās betona masas ķelles.

Cēsu Pilsētas vidusskolā pagājušajā nedēļā piedzīvots vēsturiski nozīmīgs brīdis. Darbs pie sen izsapņotās jaunās piebūves praktiski sācies – būvlaukums iekārtots, un pamata konstrukcijas arī daļēji ieliktas -, piektdien tās pamatos iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.

Simboliskajā notikumā satikās izglītības iestādes administrācija, pašvaldības pārstāvji, kā arī iepirkumā uzvarējušās būvfirmas “Wolf System” vadība. Pacilātā un vienlaikus jokiem piepildītā gaisotnē visi klātesošie teju ceremoniālā gājienā sasniedza laika kapsulas noglabāšanai atvēlēto vietu, kur īsu svinīgā mirkļa uzrunu teica Pilsētas vidusskolas direktore Aija Sīmane, Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un SIA “Wolf System” valdes priekšsēdētājs Juris Kozlovskis. Visplašāko vēstuli nākotnei bija sagatavojusi skolas vadība, savā vēstījumā iekļaujot gan pašreizējās skolas dibināšanas un pārmaiņu vēsturi, gan aktuālos kvantitatīvos darbības rādītājus, gan arī ieskicētu pandēmijas radīto iespaidu uz mācību procesu. Kā piemiņas velte no vidusskolas kapsulā vēl tika ielikts neliels suvenīrs – pašreizējais ēkas kopskata fotoattēls, kas iestrādāts organiskajā stiklā. Savus vēstījumus pievienoja arī vietvara un būvnieki, kā saturisko mantojumu nākotnei vēl pievienojot pašvaldības izdevuma “Cēsu Novada Vēstis” un laikraksta “Druva” aktuālo numuru elektroniskās versijas. Būvfirmas vadītājs pasākuma dalībniekiem pastāstīja, ka dažādu apstākļu sakritības kārtā ar katru nākamo būvniecības projektu laika kapsulu izmērs pakāpeniski kļuvis aizvien lielāks, kas vieš cerības, ka tālajā nākotnē kāds no mūsu pēctečiem tās tomēr atradīs. Pēc kapsulas ievietošanas ceremonijas J.Kozlovskis “Druvai” pastāstīja, ka Cēsīs reģistrētajai būvfirmai vietējie projekti patlaban nav retums, vismaz reizi gadā izdodas strādāt savā pilsētā vai novadā, tomēr viņš atzīst, ka šie mirkļi savā pusē joprojām rada svinīgāku sajūtu. Klātesošajiem “Wolf System” vadītājs arī apliecināja savu vēl ciešāku saistību piebūves projektam – kā viņš pats, tā visi viņa ģimenes locekļi absolvējusi šo vidusskolu.

Notikuma dalībnieki ar humoru vērsa būvnieku uzmanību uz pastiprinātu šī projekta uzraudzību – ne tikai pirmsskolas grupu un vairāku klašu logi vērsti būvlaukuma virzienā, skolas personāls arī sev vēsturei nolēmis ik dienu ar fotoattēlu fiksēt topošās piebūves izskatu. A.Sīmane pašvaldības vadībai arī pastāstīja par ieceri pēc piebūves pabeigšanas mainīt skolas adresi no L.Paegles ielas uz Lapsu ielu, jo jaunais piebūves projekts paredz arī parādes ieejas pārcelšanu šīs ielas virzienā. Tas arī palīdzētu vieglāk orientēties svešiniekiem, jo tuvais novietojums Cēsu Valsts ģimnāzijai un pašreizējā adrese mēdz mulsināt jaunpienācējus.

Jau stāstījām, ka Cēsu Pilsētas vidusskolas jaunajā piebūvē paredzēts izveidot trīs transformējamas telpas, ko varētu izmantot gan kā atsevišķas klases, gan kā vienotu auditoriju. Šāds plānojums iecerēts kā atbalsts pedagogiem, organizējot dažāda formāta mācību stundas saskaņā ar kompetencēs balstīto izglītības modeli. Būvniecību iecerēts pabeigt ne vēlāk kā nākamā gada maijā. Celtniecības darbi skolēniem mācības netraucēšot, tā iepriekš norādījis pašvaldības administrācijas vadītājs Atis Egliņš-Eglītis. Kopējā šī projekta summa sasniedz gandrīz 1,5 miljonus eiro.

Atgādināsim arī, ka līdz piebūves reālai celtniecībai ceļš nav bijis līdzens, jo pašvaldībai pēc pāris mēnešu laikā tā arī neuzsāktajiem darbiem nācās atteikties no sadarbības ar sākotnēji nolīgtajiem būvniekiem – pilnsabiedrību “Bazalsco”. Līguma pārtraukšanai gan sekojuši tiesu darbi – uzņēmums vērsies ar divām prasībām, no kurām viena jau ir noraidīta divās instancēs. Pilnsabiedrības pārstāvji pieprasīja aizliegumu pašvaldībai slēgt līgumu ar kādu citu šī pasūtījuma izpildītāju. Par otro pretenziju, kas ietver prasību no pašvaldības budžeta kompensēt “Bazalsco” radušos zaudējumus, tiesas sēde nolikta rudenī.

Līdz ar šiem pavērsieniem skolas paplašināšanās aizkavējusies tieši par gadu.