Veselīga brīvlaika nedēļa

Ko pagatavosim? Veselību veicinošās bērnu nometnes dalībnieki vakar nonāca izvēles priekšā, kurus pārtikas produktus no garā galda izvēlēties salātu pagatavošanai, lai uzvarētu nometnes dalībnieku komandu spēlē par veselīgāko salātu šķīvi. Foto: Marta Martinsone-Kaša Veselību veicinošās bērnu nometnes dalībnieki vakar nonāca izvēles priekšā, kurus pārtikas produktus no garā galda izvēlēties salātu pagatavošanai, lai uzvarētu nometnes dalībnieku komandu spēlē par veselīgāko salātu šķīvi.

Trijiem desmitiem Cēsu novada bērnu rudens brīvlaika nedēļa rit, apgūstot vai nostiprinot zināšanas par to, kā dzīvot veselīgi. Savukārt tiem vairāk nekā tūkstoš skolēniem, kuri šoruden pieteicās apmeklēt Cēsu Bērnu un jauniešu centra pulciņus, arī brīvlaikā nav liegts tos apmeklēt.

Daļa ar prieku šo iespēju arī izmanto. Tā dara kā pilsētnieki, tā lauku bērni. Skolēnu nodarbību centri ir atvērti Jaunpiebalgā, Vecpiebalgā, Priekuļos.

Informācijas tehnoloģijas, kuras skolēni un pedagogi izmanto aktīvi, vecākiem, arī novadu deputātiem dod iespēju pārliecināties, cik notikumiem bagāta ir diena skolēnu centros. Attēli un atsauksmes skatāmas interneta vietnēs.

Cēsu pedagogi Bērnu un jauniešu centrā pirmo reizi rudens brīvlaikā sarīkojuši tieši veselību veicinošas dienas. Nometnes vadītāja Antra Bāliņa – Diega un mediķe Zita Rainska ir pārliecinātas, ka pusaudži jau diezgan labi zina, ko nozīmē veselīgi dzīvot, taču ne vienmēr zināmo – pietiekami daudz kustas, izvēlas tikai veselīgu pārtiku – ievēro. Katra diena nometnē veidota, lai arī atpūstos no dzīvošanas virtuālā vidē telefonos vai datoros, bet pievērstu uzmanību spēlēm ar vienaudžiem, dotos pārgājienos.

Piecas rudens brīvlaika dienas 30 Cēsu novada bērni vecumā no 7 līdz 15 gadiem iegaumē jaunas lie­tas, atsauc atmiņā jau zināmo par veselīgu dzīvesveidu. Nomet­nes moto: “Atnācu. Izbaudīju. Iemācījos! Ievērošu?”

Pedagoģe Antra Bāliņa – Diega ir gandarīta, ka veselīgu paradumu veidošanai atvēlētās dienas skolēniem tīri labi patīk. Gan arī vecāki pamanīšot, ko bērni apguvuši un, iespējams, aicinās veselīgāk rīkoties arī vecākiem. Šodien nometnes dalībnieki dosies pārgājienā uz Cīrulīšiem, lai pabūtu pie Svētavota. Bērni gaida, ka tur varēs pasmelt avota ūdeni brīvlaikā apgleznotajos traukos un tos atnest uz mājām. Pagatavoti arī auduma maisiņi tējām. Arī tos ar laiku piepildīšot.

Pa rudenīgo pilsētu nometnes dalībnieki devās mērķtiecīgā pastaigā, atrodot vecpilsētas kartē zīmīgas vietas. Ne tikai vienas ģimenes bērni – brāļi ar māsas – pieskatīja jaunākos, atbildīgi par savu pastaigas komandu bija ikviens no vecākajiem dalībniekiem, rūpējoties par mazāko bērnu drošību un veselību.

Katru brīvlaika dienu ar skolēniem kopā ir divas jaunietes no Gruzijas, kuras iepazinušas Cēsis un skolēnus, pašas darbā ar jauniešiem veicot brīvprātīgo darbu. Rudens brīvlaikā jaunietes latviešu bērniem ierādīja veselīgu našķi, rādot, kā lazdu rieksti mērcējami vīnogu sulā.

Zināšanās par veselīgiem ēdieniem, to pagatavošanu ar bērniem aicināta dalīties arī pavāre Līga Briede, nometnes mediķe Zita Rainska, kura sarīkoja sacensības bērnu komandām, aicinot no dārzeņiem pagatavot pašus veselīgākos salātus. Skolnie­ces Liāna Balandina un Sanija Sekace kopā ar nometnes dalībniekiem sastādīja divus garus sarakstus – vienu ar pārtikas produktiem, kas ir veselīgi, un otru ar tiem, kas nav tik veselīgi. Savu izvēli bez aizkavēšanās viņas spēja pamatot un raksturot, pieminot gan saldējumus un saldinātos dzērienus ar to mīnusiem, gan zupas un salātus ar to veselīgo saturu. Runāts – darīts, un bērni atsaucās uzdevumam, no virtuves bagātīgā galda izvēloties tos produktus un piedevas, kas ir pašas veselīgākās.

Iespēja aicināt pie nometnes dalībniekiem speciālistus no dažādām jomām nometnē rasta, izmantojot Eiropas Sociālā fonda dotās iespējas. Cēsu novada paš­valdība īsteno vērienīgu projektu, ikviena vecuma iedzīvotāju aicinot apmeklēt veselību veicinošas nodarbības, piedāvājot Cēsīs un Vaivē tikties ar speciālistiem. Šīs nedēļas laikā vien pie bērniem dienas nometnē viesosies fitnesa trenere, sporta organizators, ārstnieciskās vingrošanas speciāliste. Ar bērniem darbojušies radošo darbnīcu pedagogi, un skolēni gatavojuši mākslinieciski noformētus traukus. Šie priekšmeti nonāks bērnu mājās, lai turpmāk tajos glabātu dabas veltes: stikla traukos avota ūdeni vai dārza veltes; kastītēs vai krāsainos maisiņos – tējas.