Vērtības, kurām vajadzētu sekot

Pelnīti. Vidzemes novada 2. brigādes pirmā komandiera pulkveža Jēkaba Blaua dēli Mārtiņš un Pēteris ir gandarīti, ka tēva devums bruņoto spēku attīstībā ir iemūžināts piemiņas ekspozīcijā, kas ierīkota vienā no NBS Instruktoru skolas klasēm. Foto: no albuma Vidzemes novada 2. brigādes pirmā komandiera pulkveža Jēkaba Blaua dēli Mārtiņš un Pēteris ir gandarīti, ka tēva devums bruņoto spēku attīstībā ir iemūžināts piemiņas ekspozīcijā, kas ierīkota vienā no NBS Instruktoru skolas klasēm.

Cēsīs, NBS Instruktoru skolā, viena no klasēm, kurā apmāca kursantus, turpmāk nesīs Vidzemes novada 2. brigādes, tagad Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes, pirmā komandiera pulkveža Jēkaba Blaua vārdu. Ar šo tiek godināts viņa ieguldījums 2. brigādes attīstībā. Klases svinīga atklāšana notika tieši Jēkaba dienā.

Uz svinīgo brīdi pulcējās Instruktoru skolas un Zemes­sardzes 2.brigādes komandieri, J. Blaua tuvinieki, draugi un citi aicinātie viesi. Kā “Druvai” pastāstīja J. Blaua dēls Pēteris, sākotnēji izteikts piedāvājums šo piemiņas ekspozīciju izvietot tagadējās Vidzemes 2.brigādes telpās Valmierā, bet ģimenei un J. Blaua laikabiedriem bijusi vēlme to redzēt Cēsīs, ēkā, kur viņš ilgus gadus dienēja. Ēkā, kur no 1992. gada līdz 2003. gadam bija 2. brigādes štābs.

Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes komandieris pulkvedis Kaspars Miezītis atzina, ka ir gandarīts būt klāt brīdī, kad viena no viņa priekšgājējiem, pulk­veža Blaua devums tiek ierakstīts Nacionālo bruņoto spēku vēstures lappusēs: “Skatoties armijas vēsturē, mums ir daudz spēcīgu personību, bet ikdienas steigā varbūt viņu devumu nepamanām. Pulkvedis Blaus bija aktīvs trešās Atmodas laikā, deva savu ieguldījumu Nacionālo bruņoto spēku spēju stiprināšanā, bija spēcīga personība, un esmu priecīgs, ka viņa vārdā nodēvēta šī klase.”

Sanākušie izteica vēlmi, lai šī klase simbolizētu augstākos ideālus un to vērtīgo mantojumu, ko iemiesoja pirmā komandiera Jēkaba Blaua personība. Viņa vārds saistīts ar centieniem pēc izglītības, izcilības, vienotības un godprātīgas darbības. Tās ir vērtības, kam vajadzētu sekot.

NBS Instruktoru skolas komandieris majors Mārtiņš Bērziņš norādīja, ka viņam kā militārās izglītības iestādes vadītājam būtiski uzsvērt, ka pulk­vedis Blaus ļoti ietekmēja tā laika Zemessardzes mācību centra attīstību: “Manā skatījumā tas bija bruņoto spēku militārās apmācības sistēmas pirmsākums. Šobrīd apmācībā ļoti maz uzmanības tiek pievērsts jaunākai militārai vēsturei, šis ir pirmais solis, lai sāktu par to runāt, akcentējot cilvēkus, kuri strādāja pie NBS attīstības 90.gados. Viņu paveiktais ir apbrīnas vērts, jo viņi principā sāka ne no kā. Vēsture ir jāgodā, tā veido mūs tādus, kādi esam!”

Ekspozīcijas izveidē kopā ar Pēteri Blau lielu darbu ieguldījis atvaļinātais pulkvedis Jānis Hartmanis, kurš ar Jēkabu bijuši ne tikai dienesta biedri, bet arī draugi: “Viņam nepatika foto­grafēties, viņš bija tendēts darīt, virzīties uz mērķi. Tomēr pa visu Latviju esam dabūjuši fotogrāfijas, var pat teikt, retas fotogrāfijas, kas nav bijušas publicētas. Sākot ar zvēresta došanas brīdi, līdz fotogrāfijai, kad viņš atvaļinās no aktīvā dienesta.”

Atmiņās dalījās arī pirmais NBS komandieris Juris Dalbiņš, norādot, ka, pateicoties Jēkabam Blauam, bruņotajos spēkos viss attīstījās tā, kā tam vajadzēja attīstīties: “Uz viņu vienmēr varēja paļauties, ja viņš deva savu vārdu, tas bija dzelžains, to neviens nespēja mainīt. Pat ne kādas politiskas iegribas, kas nāca no dažādam pusēm. Ar šo piemiņas ekspozīciju ir atdots tikai neliels parāds tam, ko Jēkabs Blaus ir paveicis bruņoto spēku veidošanā un Latvijas neatkarības stiprināšanā.”

Pēteris Blaus pastāstīja, ka tēvs viņu ar brāli Mārtiņu iemācījuši fundamentālas lietas: cieņu, godīgumu, patriotismu, neatlaidību, mērķtiecību: “Uzskatu, ka ikviens dēls savam tēvam, ko viņš ir cienījis, gribētu izveidot šādu piemiņas vietu. Mūsu tēvs to tiešām ir pelnījis. Ļoti ceru, ka jaunajiem kursantiem viņa klātbūtne iedos papildu patriotisma devu, viņi varēs godprātīgāk pildīt savus dienesta pienākumus.”

Sarunā arī izskanēja, ka Jēkaba Blaua devums vēl nav īsti novērtēts. Vidzemes novada 2. brigādes komandiera pienākumus viņš pildīja no 1992. gada 1. jūlija līdz atvaļināšanās brīdim – 1998. gada 10. augustam. Šajā laikā 2. brigādes sastāvā ar bataljona tiesībām sāk darboties Cēsu Kājnieku mācību centrs, uz kura bāzes 2000. gadā tika dibināta tagadējā Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skola.