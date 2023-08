Veronika Monika Stūriška – pasaules čempione!

Čempione. Pasaules čempionātā riteņbraukšanā Veronika Monika Stūriška no Jaunpiebalgas meiteņu junioru grupā izcīnīja zelta medaļu. Otrā- austrāliete Sjēna Pala (Sienna Pal), trešā – ASV sportiste Eva Korleja (Ava Corley). Foto: publicitātes Pasaules čempionātā riteņbraukšanā Veronika Monika Stūriška no Jaunpiebalgas meiteņu junioru grupā izcīnīja zelta medaļu. Otrā- austrāliete Sjēna Pala (Sienna Pal), trešā – ASV sportiste Eva Korleja (Ava Corley).

UCI pasaules čempionāts riteņbraukšanā šogad iezīmējās ar vērienīgumu, jo sportisti sacentās gandrīz visos riteņbraukšanas veidos.

Tādā formātā pasaules čempionāts notika pirmo reizi, tajā ļoti veiksmīgi startēja divi mūsu novada sportisti – jaunpiebaldziete Veronika Monika Stūriška BMX riteņbraukšanā un cēsnieks Mārtiņš Blūms – olimpiskajā krosā.

Pārliecinoši sevi kārtējo reizi apliecināja Smiltenes BMX klubu pārstāvošā trenera Ģirta Kātiņa audzēkne V. M.Stūriš­ka, izcīnot pasaules čempionāta zelta medaļu meiteņu junioru konkurencē. Pērn pasaules čempionātā viņa izcīnīja sudraba medaļu un šogad bija apņēmības pilna pakāpties augstāk. Jau pirmajā braucienā Veronika Monika apliecināja savas ambīcijas, ne tikai pārliecinoši uzvarot savā braucienā, bet arī uzrādot labāko laiku starp visām konkurentēm. Arī 1/4 finālā savā braucienā viņa bija pirmā, tikai pusfināls neizdevās, kā varbūt gribētos. No starta aizbrauca ceturtā, taču turpinājumā audzēkne spēja uzņemt lielisku ātrumu, finišējot otrajā vietā un iekļūstot finālā.

Lielajā finālā Veronika Mo­nika jau no pirmajiem metriem izvirzījās vadībā, distancē kļūdas nepieļāva un pārliecinoši finišēja pirmā. Izšķirošajam braucienam braucēja bija ļoti noskaņojusies, tajā uzrādīja savu labāko laiku. Salīdzinot viņa bija ātrāka par uzvarētāju U23 grupā, bet sieviešu elitē šis būtu ceturtais labākais laiks.

Sazvanīta vēl Glāzgovā (Sko­tija), kur čempionāts notika, pasaules čempione saka, ka izdarīts viss, kā bijis plānots: “Sajūtas ir fantastiskas! Kas neizdevās pērn, izdevās šogad! Lai arī nedēļa nesākās ļoti labi, nedaudz pašsajūtu ietekmēja arī veselība, ar katru braucienu veicās arvien labāk, un finālā izdarīju visu, kas jāizdara. To parāda arī braucienu laiki.”

Jautāta, kurā brīdī fināla braucienā bija skaidrs, ka čempiones tituls rokā, V. M. Stū­riška pārliecinoši saka: “Jau stāvot starta kalnā! Kad ieņemu pirmo starta celiņu, vairs nedomāja par kādu citu vietu, tikai par pirmo. Citādi taču nemaz nevar būt!”

Lai arī izcīnīts tituls, viegli tas nav nācis, atzīst braucēja, jo pasaules čempionāts pulcēja labākās junioru grupas sportistes. Tiesa, V. Stūriškai ir laba pieredze arī pie spēcīgākām konkurentēm, jo Pasaules kausā viņa startē U23 grupā, kur abos posmos, kuros šogad piedalījās, svinēja uzvaras.

“Pirms pirmā brauciena pasaules čempionātā bija neliels satraukums, jo kādu laiku nebija startēts tik augstā līmenī, bet tad sapratu, kādas ir konkurentes, un turpmāk domāju tikai par katru nākamo braucienu, koncentrējos tikai tam. Darīju to, kas man patīk, – braucu un izbaudīju sacensības. Protams, tas prasa lielu fizisko un garīgo koncentrēšanos. Lai arī brauciens ilgst apmēram 38 sekundes, tās ir ļoti grūtas, un pēc fināla finiša no sasprindzinājuma pat bija grūti pirmajā mirklī kājās nostāvēt, bet tas bija to vērts,” saka čempione.

Tagad vēl priekšā seši Pa­saules kausa izcīņas posmi, septembrī divi Francijā, bet oktobrī četri posmi Argentīnā. Veronika gatavojas startēt visos, jo jāaizstāv pērn izcīnītais Pasaules kausa ieguvējas tituls U23 grupā.

“Druva” sazinājās ar Vero­nikas mammu Sanitu, kura pastāstīja, ka visus izšķirošos braucienus, kas rādīti, skatījusies, vēlot meitai veiksmi un izturību: “Protams, ka skatoties satraukums ir ļoti liels, varbūt pat lielāks nekā Veronikai trasē. Kad bija pārvarēts ceturtdaļfināls un pusfināls, jau likās, ka paveikts tik daudz! Pēc uzvaras finālā prieks bija neizsakāms un arī liels atvieglojums, ka iztikts bez kritieniem, traumām.”

Kad meita savulaik sāka trenēties BMX, vecākiem droši vien pat pārdrošākajos sapņos nerādījās, ka viņa atvedīs mājās pasaules čempionāta zelta medaļu. “Protams, nē,” saka S. Stūriška. “Pat nebija domas, ka viņa tik ilgi paliks šajā sporta veidā. Domājām, kādu laiku pabrauks un metīs mieru, bet, izrādās, iepatikās. Tā bija tikai viņas izvēle būt šajā sporta veidā, tā nebija vecāku griba. Viņas pašas varēšana, gribēšana un neatlaidība aizvedusi līdz pasaules čempiones titulam!”

Pēc ilgāka pārtraukuma, kas saistīts ar traumas dziedēšanu, starptautiskajā apritē atgriezās elites klases braucēja Vineta Pētersone, taču šoreiz neizdevās kvalificēties ceturtdaļfinālam.

Latvijas čempionam olimpiskajā krosā (XCO) Mārtiņam Blūmam pasaules čempionātā divi starti. Jau ierasti vispirms braucēji sacentās saīsinātajā distancē. Tā kā pērn pasaules čempionātā šajā distancē viņš finišēja 5.vietā, šogad sportists startēja no pirmās starta rindas. Distances lielāko daļu viņš bija vadošo grupā, finiša līniju šķērsojot sestajā vietā.

Pamata sacensībās uz starta elites vīru grupā stājās 99 sportisti. Mārtiņš startēja no pirmajām rindām, kas deva iespēju būt starp līderiem jau no paša sākuma. Visu distanci stabili brauca labāko desmitniekā, bet finiša spurtā, kopā ar vēl diviem braucējiem notika sīva cīņa par 9.vietu, kurā konkurenti izrādījās pavisam nedaudz ātrāki, un otro gadu pēc kārtas M. Blūmam 11. vieta.