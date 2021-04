Vērienīgā fotoprojektā pasaules kartē tiek atzīmēta Valmiera

Foto: publicitātes

Daloties ar savu foto portretu un stāstu, topošā Valmieras novada iedzīvotāji iesaistījušies pasaules lielākajā un visaptverošākajā cilvēku foto projektā “Inside out”.

Šī sabiedriski nozīmīgā pasākuma dalībnieku fotogrāfijas kļūst par publiski aplūkojama mākslas darba daļu, kas aprīļa izskaņā būs skatāms uz industriālā mantojuma objekta – vairs neizmantojamās centralizētās apkures katlumājas skursteņa un ēkas.

Atzīmējot Valmieru un topošo Valmieras novadu pasaules kartē, par iesaistīšanos pasaules mēroga projektā stāsta Valmieras pilsētas pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Zane Bulmeistare: “Pirmsākums bija 2019.gadā, kad Valmieras Mākslas dienās iepazīstinājām ar franču kino leģendām: režisores Anjēzes Vardas un fotomākslinieka JR jeb Žana Renē filmu “Sejas, ciemi”. Tas ir stāsts par viņu neparasto ceļojumu, viesojoties Francijas ciemos, sastopot tur cilvēkus, fotografējot viņus un turpat mazpilsētas ielās vai lauka vidū izvietojot palielinātos fotouzņēmumus. Iedves­moja šis brīnišķīgais stāsts, kuru bija ieraudzījusi arī projekta “Inside out” komanda. Apskatot, kādi ir pasaules piemēri un kāpēc cilvēki vēlas iesaistīties, sapratām, ka arī mēs to gribam. Vērsāmies pie “Inside out” projekta komandas ar topošā Valmieras novada stāstu ”Notice us!” (“Pamani mūs!”). Tā ir unikāla iespēja parādīt Latviju, mūsu kultūru, cilvēkus, apliecinot, ka ikvienam ir būtiska loma mākslas notikumos un norisēs, ikvienam ir iespēja padarīt labāku vidi, kur dzīvojam.”

No 15. līdz 19.martam projekta komanda un foto busiņš viesojās 21 vietā topošajā Valmieras novadā. Z.Bulmeistare lasītājiem atklāj, ka valmieriešu projektā iesaistījušies 377 dažāda vecuma, tautību un profesiju cilvēki. “Fotogrāfa Uģa Brālēna brīnišķīgie portreti ir nosūtīti uz Ņujorku, kur tie tiks apstrādāti, attīstīti un ar kurjerpastu ceļos atpakaļ uz Valmieru,” stāsta Valmieras pilsētas pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece.

“Esam patīkami pārsteigti par atsaucību un sirsnību. Katrs cilvēks ir īpašs un skaists, katrs paveic ko tādu, kas pasauli dara labāku, kaut vai tā būtu palīdzēšana kaimiņam ikdienas darbos. Pie­mēram, kundze cienījamā vecumā stāstīja, ka iznes ne tikai savu, bet arī kaimiņu atkritumu spaini, turklāt regulāri sagatavo putniem gardu maltīti, ēdienkartē piedāvājot piecu veidu graudus. Katrs fotoportrets ir arī stāsts un apliecinājums par nozīmīgumu, ka arī šķietami mazie darbi un vēlme darīt labu patiesībā rada lielas pārmaiņas,” teic Z.Bul­meistare.

Izvēle Uģa Brālēna veidotos fotoportretus izstādīt uz bijušās katlumājas skursteņa, kas slejas 45 metru augstumā un ēkas sienām, ir kā pieteikums šīs vietas pārmaiņām, proti, pēc projekta noslēguma plānots katlumājā veidot mākslas telpu. Iecerēts, ka tā būs vieta modernajai un laikmetīgajai mākslai, pašrealizācijai un mijiedarbībai ar pasaules mēroga mākslu. “Šādā veidā tas ir arī simbolisks vēstījums un sākums katlumājas pārbūvei – vieta, kas radīja siltumu māju apsildīšanai, turpmāk sildīs sirdis, pārtopot par kultūrvietu,” skaidro Z.Bulmeis­tare.

Jautāta, kāds ir Valmieras pilsētas un Valmieras topošā novada ieguvums, piedaloties šādā fotoprojektā, Z.Bulmeistare stāsta: “Mums bija svarīgi apliecināt, ka, lai gan šobrīd daudz kas notiek tiešsaistēs, ir ierobežotas iespējas tikties klātienē, dzīve turpinās, ir māksla, ir kultūra, ir īpaši cilvēki, ir savstarpējs atbalsts, iedvesma, palīdzības sniegšana. Sirsnība, ko guvām šajās dienās, ir neaprakstāma. To fotogrāfam Uģim Brālē­nam ir izdevies izcili iemūžināt, tā būs iespēja dalīties pozitīvajā ar ikvienu izstādes apmeklētāju.”

Projekta “Inside out” īstenošana ir viena no nozīmīgākajām norisēm Valmierai un topošajam Valmieras novadam ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu 2027.gadā. “Projekts sasaucas ar Eiropas kultūras galvaspilsētas mērķiem aizsargāt un veicināt kultūras daudzveidību Eiropā, uzsverot to kopīgās iezīmes, vairojot iedzīvotāju piederības apziņu kopējai kultūras telpai, kā arī veicinot kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā,” teic Z.Bulmeistare.

Katra projekta “Inside out” iniciatīva pasaulē ir dokumentēta un apskatāma interaktīvā kartē. Iedzīvotāji, kuri izvēlas piedalīties foto projektā, pievienojas nu jau vairāk nekā 400 000 cilvēkiem 138 valstīs, kuri, publiski daloties ar savu foto portretu, vērš uzmanību neiecietībai, rasismam, klimata pārmaiņām, atbalsta demokrātiskas vērtības, runā par integrāciju.