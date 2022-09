Velnišķīga ņemšanās ap Ellītes velnu

Vai uz palikšanu? Velna tēls novietots kādu gabalu nost no dabas objekta, un velnu nevar nofotografēt pretstatā, lai fonā būtu Lielā Ellīte. Tēls raugās uz šo dabas objektu. Ja ir vēlme pēc bildes ar pretskatu, fonā vienmēr būs mežs. Foto: Jānis Gabrāns Velna tēls novietots kādu gabalu nost no dabas objekta, un velnu nevar nofotografēt pretstatā, lai fonā būtu Lielā Ellīte. Tēls raugās uz šo dabas objektu. Ja ir vēlme pēc bildes ar pretskatu, fonā vienmēr būs mežs.

Pēdējās pāris nedēļās īpašu vērību izpelnījies koka velns, kas, sarkani krāsots, novietots pie Liepas Lielās Ellītes. Plaši komentāri lasāmi sociālajā vietnē facebook, par to rakstīts arī dažos lielajos ziņu portālos.

Viss sākās ar liepēnietes Maritas Riekstas – Krivjonokas ierakstu facebook profilā pāris dienu pēc tēla parādīšanās. Viņa sāk ar vārdiem: “Klusēt man tomēr neizdodas! Es vēlos saņemt kādas ļoti pamatotas, pārliecinošas atbildes, paskaidrojumu par Liepas Lielajā Ellītē izvietoto sarkana velna “skulptūru”!? (…)

KĀ? un KĀPĒC? tas “objekts” (piedodiet, nevaru savādāk to nosaukt) nonācis pie skaistās, lielās alas, kur sakopta vide, izveidotas skaistas, bruģētas noejas līdz pat tiltiņam, caur kuru tek strautiņš, izveidots neliels labirints ar akmeni centrā, kurā iekaltas latvju zīmes, un piekalnītē caur staltajiem kokiem redzams brīvības cīnītāju piemineklis, pie kura plīvo mūsu karogs!!”

Ieraksts izpelnījās ļoti daudz komentāru, īsākus un garākus, emocionālus un argumentētus. Taisnības labad jāpiebilst, ka ne visi ir noraidoši, daži par velna tēlu izteikušies pozitīvi, protams, viņu ir krietnā mazākumā.

Sarunā ar “Druvu” M. Rieksta – Krivjonoka atzīst, ka nav domājusi, ka būs tik plaša atsaucība. Taču viņa, uzzinot par šo objektu, bijusi pilnīgā neizpratnē: “Ne­saprotu, kā šāds objekts var nonākt pie ģeoloģiskā dabas objekta, kāpēc tam tur jābūt. Neizpratni rada atruna, ka nav nepieciešama nekāda saskaņošana ar iedzīvotājiem, jo šī teritorija pieder pašvaldībai. Vai tiešām tik apmeklētā vietā var likt, ko grib, nesaskaņojot ar iedzīvotājiem? Kāpēc šī brīža pasaules situācijā jāliek velna tēls un piedevām vēl sarkans. Manuprāt, neiztur kritiku kaut kāda atsaukšanās uz teikām. Velns ir un paliek velns! Uzskatu, ka svarīgi vairot labo, jo tas mums ir ļoti nepieciešams.”

Daudzos komentāros lasāma neizpratne, kāpēc nav notikusi iedzīvotāju aptauja, rīkota apspriešana, vai šis objekts tur iederētos.

Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja Evita Šīrante “Druvai” pastāstīja, ka ideja radusies pašvaldību darbiniekiem, izlasot teikas par šo vietu un nodomājot, ka to varētu papildināt ar kādu vides objektu. Lai nebūtu tikai stends, uz kura lasāmas teikas, nolemts uzstādīt koka skulptūru. Uzrunāts vietējais puisis, kurš darbojas ar koku un veidojis skulptūras Saules dārzā, Priekuļos, ļaujot viņam brīvu vaļu iztēlei.

“Tiek pārmests, ka netika saskaņots ar iedzīvotājiem, bet pašvaldībai katra vides vai infrastruktūras objekta uzstādīšana nav jāsaskaņo, nav jārīko sabiedriskā apspriešana. Zeme pie Liepas Ellītes ir pašvaldības, tur nav lieguma zona, ar Dabas pārvaldi viss saskaņots,” saka pārvaldes vadītāja. Šī objekta izveide izmaksājusi aptuveni 700 eiro.

Viena no ieceres autorēm ir tūrisma speciāliste Priekuļu apvienības pārvaldē Sanita Vaišļa, kura pie minētā ieraksta paskaidrojusi, ka no Dabas aizsardzības pārvaldes pieaicināts ģeologs, kurš secinājis, ka objekts atrodas neitrālajā zonā, netraucē aizsargājamā dabas pieminekļa vizuālo uztveri, neizjauc kultūrvēsturisko vidi, nepārveido saglabātā objekta substanci un nemazina kultūras vērtības nozīmi! Viņa arī informē, ka blakus koka skulptūrai tiks uzstādīts informatīvais stends, kur varēs iepazīties ar teikām par Lielo Ellīti. Laikam jau problēma tā, ka uzreiz netika pieliktas informatīvās plāksnes.

Komentāros vairākkārt pieminēta Liepas kopa, kas par notikušo esot informēta vacapa saziņā.

“Esmu šajā grupā,” saka E. Šīrante. “Kad tēls tika uzstādīts, kopas saziņas vietnē tika ielikta bilde, neviens no šiem 30 cilvēkiem tobrīd nevienu sliktu vārdu par to neteica. Komentāri, kas tika rakstīti, bija pozitīvi. Tikai pēc tam, kad sākās diskusija sociālajā tīklā, savus viedokļus pauda arī daži no šīs kopas. Vienmēr būs dažādi viedokļi, vieni teiks, ka patīk, otri – ka nepatīk, un būs tādi, kuriem vienalga, kuriem tas netraucē. ”

Liepēnietis, novadpētniecības entuziasts Aivars Vilnis norāda, ka Liepas kopa tika informēta, bet nekāda diskusija kopā pirms tam nav bijusi: “Sajūsmai uz šo “priecīgo” ziņu nepievienojos, jo pieņēmu, ka neesmu pamanījis iedzīvotāju aptauju, ka tā ir tikai manas gaumes problēma un vecišķie uzskati, ka Daba, šajā gadījumā Ellīte, pati par sevi ir skaista un „izdaiļošana” tai nav nepieciešama.”

Ilma Strazdiņa, kura arī ir minētajā Liepas kopā, raksta, ka viņu neapmierina mākslinieciskā kvalitāte, ja tāda vispār tur rodama: “Varbūt no finansēšanas, nodokļu izlietojuma, teritoriju plānošanas un pārvaldības lietām es saprotu mazāk, bet no mākslas (atļaušos pirmo reizi dzīvē apelēt pie sava Mākslas akadēmijas bakalaura un maģistra grāda) taču es kaut ko jēdzu. Un tur nav jābūt akadēmijas absolventam, lai saredzētu, ka kaut kas ir galīgi neiederīgs.”

Taču, kā jau minēts, ir arī pozitīvas atsauksmes, atzinīgi vārdi. Sociālajos tīklos jau redzamas bildes, kurās cilvēki, ģimenes priecīgi fotografējas pie šī tēla. Turklāt arī slikta reklāma ir un paliek reklāma. Kā raksta Rigonda Bērziņa: “Paldies par reklāmu! Ar cīniņu soctīklos Jums izdevies izreklamēt šo vietu, noteikti

aizbraukšu! Velniņa objekts ir smuks, netraucē un parāda vienkārši vēl vienu vēstures un seno dienu sabiedrības šķautni.”

Ažiotāža sacelta, un tie, kuri tagad brauks uz Līču – Lanģu klintīm, visticamāk, atbrauks arī uz Ellīti, lai apskatītu šo tēlu, kas izraisījis tādu viļņošanos.

Noslēgumā gribas citēt Mētras Augškāpas rakstīto: “Ja pavisam globāli, Liepas pagastam pašā pamatā trūkst ārtelpas attīstības vīzijas, vienojošu vadlīniju izstrādes gan apstādījumu, gan labiekārtojuma, seguma un apgaismojuma ziņā. Viss notiek un attīstās tādā kā pašplūsmā, kas nu nav ideāli, bet nav ar vissliktākā pozīcija. Manuprāt, šis “velnēns” riktīgi uzrušinājis beidzot kādu viedokli, aktivitāti, ja skatās no pozitīvās puses.”