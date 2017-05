Vēlēšanu iecirkni mainījuši 8793 cilvēki

Iespēju mainīt vēlēšanu iecirkni pašvaldību vēlēšanās izmantojuši 8793 vēlētāji, šodien preses konference informēja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars. Iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās, 2013.gadā, iecirkni mainīja 3417 iedzīvotāji, bet toreiz to darīt ar e-pakalpojuma palīdzību varēja tikai nedēļu. Savukārt 2014.gadā Eiropas Parlamenta vēlēšanās iecirkni mainīja 7533 cilvēki.

Šoreiz vēlēšanu iecirkni varēja mainīt no 27.marta līdz 16.maijam, un 2201 vēlētājs to izdarīja klātienē, bet 6592 cilvēki mainīja iecirkni elektroniski.

Pašvaldību vēlēšanām Latvijā iecirkņu sarakstos reģistrēti 1 444 318 vēlētāji. Paziņojumi par vēlēšanām tika izsūtīti arī 15 053 citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kuriem ir tiesības vēlēt pašvaldību vēlēšanās Latvijā.

Šonedēļ pašvaldību vēlēšanās jāievēlē 1614 deputāti. Kopumā pašvaldību vēlēšanām ir reģistrēti 599 deputātu kandidātu saraksti un 8945 deputātu kandidāti.

Pašvaldību vēlēšanu iecirkņi dežūrrežīmā darbu sāka jau pirmdien, 29.maijā, kad katru dienu dažas stundas dienā tajos varēs pieteikt balsošanu dzīvesvietā vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī. Šodien vēlēšanu iecirkņi strādās no plkst.9 līdz plkst.13. Tāpat vēlēšanu nedēļā iecirkņos varēs iepazīties ar vēlēšanām pieteiktajiem deputātu kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām un balsošanas kārtību.

Iepriekšējā balsošana pašvaldību vēlēšanās sāksies trešdien, 31.maijā, kad vēlēšanu iecirkņi balsotājiem būs atvērti no plkst.17.00 līdz plkst.20. Ceturtdien, 1.jūnijā, nobalsot varēs no plkst.9 līdz plkst.12, bet piektdien, 2.jūnijā, no plkst.10 līdz plkst.16.

Vēlēšanu dienā sestdien iecirkņi būs atvērti no plkst.7 līdz plkst.22. Pašvaldību vēlēšanās jābalso vēlēšanu iecirknī, kura sarakstā vēlētājs iekļauts. Balsošanas dokuments ir pilsoņa pase vai personas apliecība. Noskaidrot savu vēlēšanu iecirkni, ja tas nav zināms, var internetā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iecirkņa noskaidrošanas e-pakalpojumā vai pa tālruni 67049999 darba dienās no plkst.8 līdz plkst.20.