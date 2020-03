Foto: Slimību profilakses un kontroles centrs Vakar pusdienlaikā ar "Covid-19" saslimušo skaits Latvijā palielinājies līdz 34 cilvēkiem. Kopā izmeklēti 1147 cilvēki.

Kopš 13.marta Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija līdz 14. aprīlim ar mērķiierobežot “Covid-19” izplatību.

Ar 14.marta Ministru kabineta lēmumu tika noteikti vēl stingrāki ierobežojumi:

– Pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošināt mācības attālināti. Pārtraukt valsts centralizēto pārbaudījumu darbu norisi, nodrošinot svešvalodu eksāmenu norisi laikposmā no 2020. gada 12. maija līdz 15. maijam.

– Pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem reizi nedēļā jāiesniedz pirms­skolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar “Covid-19” saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

– Neatkarīgi no apmeklētāju skaita tiek aizliegti visi publiskie svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta un atpūtas pasākumi, tai skaitā naktsklubos un diskotēkās.

– Aizliegtas sapulces, gājieni, piketi un reliģiskā darbība pulcējoties.

– Tiek ierobežota neorganizēta pulcēšanās kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. Kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks ir ne ilgāks kā līdz plkst. 23.00.

– No17. marta atcelti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu. Tāpat no 17. marta personām un transportlīdzekļiem aizliegts pārvietoties caur lidostu, ostu, dzelz­ceļa un autoceļu robežšķērsošanas vietām – gan pierobežā, gan Eiropas Savienības ārējā robežā. Šis aizliegums neattiecas uz kravu pārvadājumiem.

Minētie ierobežojumi pārvietoties caur lidostu, ostu, dzelz­ceļa un autoceļu robežšķērsošanas vietām neattiecas arī uz tiem Latvijas Republikas valstspiederīgajiem, kas vēlas atgriezties Latvijā. Tāpat tas neattiecas uz ārzemniekiem, kuru pastāvīgā dzīves vieta ir Latvijā un kas vēlas šeit atgriezties, vai tiem ārzemniekiem, kas vēlas atstāt Latviju.

– Gadījumos, kad netiks ievēroti visi minētie drošības pasākumi, tiks piemērota atbilstoša administratīvā vai kriminālā atbildība.

Ņemot vērā situācijas nopietnību, tā var mainīties nemitīgi, un atbildīgās ministrijas, iestādes pieņem lēmumus, lai mazinātu iespēju inficēties ar jauno koronavīrusu un saslimt ar “Covid-19”.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš vakar paziņoja, ka valdība seko līdzi epidemioloģiskajai situācijai saistībā ar “Covid-19” izplatību un nepieciešamības gadījumā var pieņemt jaunus ierobežojumus.

Vakar pusdienlaikā ar “Covid-19” saslimušo skaits Latvijā pieaudzis līdz 34 cilvēkiem. Kopā izmeklēti 1147 cilvēki. Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā www.spkc.gov.lv atrodama karte, kurā redzama saslimšanas izplatība Latvijā, pagaidām gan tikai plānošanas reģionu dalījumā. Tā vēsta, ka vakar pusdienlaikā Vidzemes reģionā neviens saslimšanas gadījums nebija konstatēts. SPKC norāda, ka, pieaugot gadījumu skaitam, dati tiks publicēti novadu sadalījumā. Sīkāk datus šobrīd nevarot atspoguļot, lai pasargātu konkrētu pacientu no sensitīvo datu izpaušanas.

Vēl var atgādināt, ko vakar Latvijas Televīzijas raidījumā “Rīta panorāma” teica Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Infekciju uzraudzības dienesta vadītājs, profesors Uga Dumpis. Viņš norādīja, ka šīs dienas Latvijā būs ļoti svarīgas, jo no ceļojumiem ārzemēs Latvijā atgriezīsies liels skaits valsts iedzīvotāju: “Atgriezīsies simtiem vai pat tūkstošiem ceļotāju, daļa no viņiem noteikti būs inficēti. Šis ir valstiski svarīgs brīdis – visiem šiem tūkstošiem būtiski pašizolēties, viņiem 14 dienas jāpaliek mājās.”

Var pieļaut, ka atgriezīsies arī mūsu pusē dzīvojošie, tāpēc svarīgi, lai ģimenes locekļi, radi, draugi paziņas šiem cilvēkiem atgādinātu, cik būtiski tagad izturēt šo 14 dienu karantīnu, netiekoties ar citiem. Kā atzinusi veselības ministre Ilze Viņķele, šādu vīrusa izplatību var apturēt tikai un vienīgi ar visas sabiedrības līdzdalību: “Neviens no valsts pieņemtajiem lēmumiem nespēs vīrusu apturēt, ja cilvēki neapzināsies savu tiešu un nozīmīgu līdzdalību.”