Veiksmīgi starti autokrosā

Mūsējie. Labākā komanda Vecpils posmā – Cēsu “Mexa / M.E.Lat-Lux Racing Team” vienība (R.Bogens, R.Dainis, M.Rusmanis). Foto: no albuma Labākā komanda Vecpils posmā – Cēsu “Mexa / M.E.Lat-Lux Racing Team” vienība (R.Bogens, R.Dainis, M.Rusmanis).

Latvijas autokrosa čempionāta 2.posma sacensībās Vecpils autotrasē pie Liepājas augstus panākumus guvuši Cēsu un Priekuļu novada autokrosa braucēji. “1600” klasē visas dienas garumā, kā arī finālā dominēja cēsnieks Rihards Dainis ar “VW Golf II”. Viņa kontā jau otrā god­algotā vieta šajā sezonā: Vecpilī spilgta uzvara, bet Smiltenes posmā, kas Tepera trasē tika aizvadīts aprīlī, – augstā 2.vieta. Rihards šobrīd ir kļuvis par šīs klases kopvērtējuma līderi.

“2000 Super” klasē toni diktēja Ritvars Kārkliņš no Cēsīm un Rūdolfs Bogens no Priekuļiem. Ja Ritvaram cīņā par vadošajām pozīcijām nācās kapitulēt jau dienas otrajā braucienā pusass defekta dēļ, tad Rūdolfam dienas galvenajā braucienā izdevās finišēt otrajam. Tā kā Edijs Ošs no Kuldīgas Rūdolfu finālā apdzina dzelteno karogu zonā, cēsnieks tika pie savas sezonas pirmās uzvaras. Smiltenes posmā Rūdolfs finišēja ceturtais par spīti tam, ka vienā no braucieniem pat apgāza savu auto uz jumta. Braucējs no Liepas Aivars Kreijers šīs sacīks­tes noslēdza 5.vietā.

“Open 2500” klasē Vecpilī 6.vietu izcīnīja Māris Rusmanis no Priekuļiem. Rezultāts labs, ņemot vērā faktu, ka viņš ilgāku laiku autokrosā nav startējis. Smil­tenes posmā Māris pretendēja pat uz pjedestālu, bet nācās kapitulēt tehnikas defekta dēļ un samierināties ar 4.vietu.

Nākamais Latvijas autokrosa čempionāta posms notiks 10.jūnijā Brenguļu autotrasē pie Valmieras.