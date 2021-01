Vecpiebalgas sportiskais izaicinājums

Kilometri krājas. Izaicinājumā “Vecpiebalga sporto” ar prieku piedalās arī Ilona Muižniece, izmantojot ziemas dotās iespējas paslēpot. Foto: no albuma Izaicinājumā “Vecpiebalga sporto” ar prieku piedalās arī Ilona Muižniece, izmantojot ziemas dotās iespējas paslēpot.

Vecpiebaldzēni ar azartu iesaistījušies veselīgā dzīvesveida izaicinājumā “Vecpiebalga sporto”, ko rīko Vecpiebalgas novada Jaunatnes lietu nodaļa un jauniešu centrs “Balgas strops”. Pašvaldības jaunatnes darbiniece Līna Paimiņa atzīst, ka pasākums radījis lielu interesi.

Izaicinājuma būtība vienkārša, mēneša laikā – no 11. janvāra līdz 11. februārim – jāatzīmē savas ikdienas sportiskās aktivitātes (skriešana, soļošana, slēpošana, slidošana) aplikācijā MapMyRun by Under Armour un nedēļas beigās jāsūta ekrānšāviņš, kas apliecina pieveiktos kilometrus.

Rezultātus apkopo vairākās grupās: aktīvākā ģimene vai komanda līdz četriem cilvēkiem; aktīvākais skolēns, 7-14 gadi; aktīvākais jaunietis, 15-25 gadi; aktīvākais vecpiebaldzēns, 26 – 59 gadi; aktīvākais seniors, 60 un vecāki.

L. Paimiņa stāsta, ka par pirmo nedēļu rezultātus iesūtījuši aptuveni 40 dalībnieki, tostarp trīs ģimenes: “Ar šādu piedāvājumu nācām klajā, lai rosinātu cilvēkiem kovida laikā vairāk pievērsties fiziskām nodarbēm. Tā kā sporta zāles slēgtas, ir iespēja darboties svaigā gaisā. Pirmajās atsauksmēs cilvēki norāda, ka, pateicoties šim izaicinājumam, tiešām sākuši vairāk sportot, esot parādījies lielāks azarts, pat lielais aukstums, kas bija nedēļas nogalē, nav traucējis slēpot, staigāt, skriet, slidot. Var teikt, ka rezultāts ir labāks, nekā plānojām, gatavojot piedāvājumu. Esam mazs novads, visi, kuri vēlas izkustēties, vairāk vai mazāk savā starpā pazīstami, un tas tikai vairo azartu.”

Pareiza bijusi arī izvēle veikt vecuma grupu dalījumu: skolas bērni var sacensties ar vienaudžiem, arī senioru grupā audzis azarts, cilvēki sākuši vairāk nūjot vai vienkārši staigāt, un tieši to pasākuma rīkotāji vēlējušies sasniegt.

Pirmās nedēļas rezultāti rādot, ka cilvēku izvēle ir dažāda, kāds vairāk slēpo, cits skrien, dod priekšroku nūjošanai vai pastaigām. Turklāt šajā izaicinājumā visas nodarbes var savienot, galvenais ir nedēļā sakrāto kilometru daudzums. Kāds dienā noslēpo, tad vakarā vēl iziet pastaigā, un kilometri summējas.

Katrs, kurš savā vecuma grupā būs mēneša laikā savācis visvairāk kilometru, tiks pie labas balvas, starp kurām ir pulsometrs, mugursoma, piknika komplekts un citas.

“Katras nedēļas rezultātus publicēsim, lai uzturētu intrigu un motivētu būt vēl aktīvākiem, lai nākamajā nedēļā apsteigtu kādu sāncensi. Jau pirmā nedēļa liecina, ka cīņa par uzvaru katrā grupā, visticamāk, būs sīva. Ak­tīvāko grupā labākais rezultāts pēc pirmās nedēļas ir gandrīz 108 kilometri, bet otrās vietas ieguvējs atpaliek tikai par 200 metriem,” stāsta L. Paimiņa.