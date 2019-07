Vecpiebalgas novadā autovadītājs iebrauc pretim braucošā automašīnā

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 70 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti pieci ceļu satiksmes negadījumi, kur divos gadījumos ir divas cietušas personas. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdies viens velosipēda vadītājs un viens motocikla vadītājs. Noformēti 82 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 64 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

Aizvadītajā diennaktī Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā reģistrētas vairākas zādzības. Saņemta informācija par zādzību Gulbenes pusē, kur, nenoskaidrota persona, brīvi piekļūstot, no ekskavatora nozaga 100 litrus dīzeļdegvielas. Savukārt Kocēnu novadā kādā teritorijā, konstatēts, ka no traktora nozagta automagnetola un 60 litri dīzeļdegviela, bet Gulbenes novadā, konstatēts, ka no dārza mājas nozagts zāģis un trimmeris. Policija skaidro notikušā apstākļus.

29. jūlijā pulksten 17:46, Burtnieku novadā, Valmieras pagastā uz autoceļa Valmiera – Līdums 6. kilometrā vīrietis vadīja mopēdu, bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē. Vīrieša izelpā konstatēja 2,10 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

29. jūlijā pulksten 15:42, Vecpiebalgas novadā, Inešu pagastā uz autoceļa Vecpiebalga – Ineši 3. kilometrā vīrietis, vadot automašīnu “Opel”, neizvēlējās drošu distanci, kā rezultātā iebrauca priekšā braucošā automašīnā “Audi”. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas “Audi” vadītāja, kura nogādāta ārstniecības iestādē.