Vecpiebalgas BMX klubs atkal uzplaukst

Pretī uzvarai. Vecpiebalgas BMX kluba braucēja Alise Rogozina savās debijas sacensībās svinēja uzvaru G6 grupā “SK Vecpiebalga kausa 2023” izcīņā. F Foto: Aigars Čačka Vecpiebalgas BMX kluba braucēja Alise Rogozina savās debijas sacensībās svinēja uzvaru G6 grupā “SK Vecpiebalga kausa 2023” izcīņā. F

Jau vairāk nekā desmit gadu BMX saimē sevi piesaka Vecpiebalgas jaunie braucēji.

Bijuši veiksmīgāki gadi, klusāki, bet tā jau laikam šī sporta veida īpatnība, ka bērni, kuri veido lielāko daļu dalībnieku, izaug, pamet sporta veidu, līdz ar viņiem aiziet arī aktīvie vecāki, uz kuru pleciem balstās kluba darbība. Ir labi, ja vieta nepaliek tukša, bet nāk nākamie aktīvisti, kuri grib, lai bērniem būtu, kur realizēt savus sapņus. Šāds scenārijs arī sporta klubā “Vecpiebalga”, kurā pērn mainījās valdes sastāvs, tika ievēlēts jauns valdes priekšsēdētājs, un Vecpiebalgas BMX vārds atkal tiek spodrināts.

Vecpiebalgā 2011.gadā tika uzcelta BMX trase, kopš tā laika tur regulāri notiek arī valsts mēroga sacensības. Jūlijā tur aizvadītas divu dienu sacensības. Pirmajā dienā mājinieki uzņēma 235 dalībniekus no Latvijas, Igaunijas, Somijas un Lietuvas, kuri cīnījās par sestā posma “Crystal Dent BMX Latvijas kausu”, bet dienu vēlāk 211 dalībnieki sacentās “SK Vecpiebalga kausa 2023” izcīņā.

Sacensību organizēšana jaunajai valdei bijis liels izaicinājums, atzīst kluba pārstāve Inga Širaka. Līdzdarbojušies visu jauno braucēju vecāki, gādāts, lai sacensības notiktu iespējami augstākā kvalitātē: “Visiem nācās pamatīgi iespringt, jo darāmā tāda mēroga sacensību sarīkošanā ļoti daudz. Sākot ar dokumentu sagatavošanu līdz trases sakārtošanai tik lielam notikumam. Esam pateicīgi visiem atbalstītājiem, kuri palīdzēja arī sacensību organizēšanas procesā. Jauno BMX braucēju vecāki ieguldījuši milzīgu darbu, tēvi gatavoja trasi, mammas strādāja pie atbalstītāju meklējumiem, veidoja vizualizācijas kausiem un sociālajiem tīkliem, šuva medaļu lentītes, krāsoja pjedestālu, ravēja, lai viss būtu efektīgi. Kluba prezidents Edgars Bērzkalns cītīgi strādāja pie formalitātēm. Kopīgi veidoja nolikumu, to pozitīvi novērtēja citu sporta klubu pārstāvji. Tas bija trīs mēnešu intensīvs darbs, bet pēc tam ir milzīgs gandarījums par paveikto! To vēl vairāk vairoja pozitīvās atsauksmes no citiem klubiem, arī Riteņbraukšanas federācijas.”

Šajā sezonā darbu sācis arī jauns treneris Kalvis Kuprans, kurš mēro ceļu no Madonas. Klubā trenējas 15 sportisti, un, pēc I. Širakas teiktā, treniņi notiek visu gadu: “Vasarā ir trīs treniņi nedēļā, ziemā – divi treniņi sporta zālē. Treneris ļoti uzticīgs mūsu klubam, neizlaiž nevienu treniņu, tikai, kad bija pārāk stiprs lietus, atcēla. Galvenais, ka bērni ir gatavi iesaistīties, visi to dara ar lielu azartu.”

BMX trasē bērni ir ne tikai treniņos, arī citā laikā, tādēļ sava trase ir milzīgs pienesums vietējai kopienai. Tiesa, prasītos veikt trases starta kalna pārbūvi, bet tam vajadzīgs lielāks finansējums, saviem spēkiem klubs to nevar īstenot. Pērn paši veikuši dažus aktuālus uzlabošanas darbus. Šajā sporta veidā viss ir uz vecāku pleciem, cenšas piesaistīt atbalstītājus, bet vajadzību jau vienmēr daudz.

Kādi braucējiem panākumi savā trasē? Pirmajā sacensību dienā uz goda pjedestāla G7-8 grupā kāpa Agate Širaka, izcīnot sudraba godalgu. Finālā iekļuva arī Markuss Ginters B7 grupā, finišējot 7.vietā, kā arī Armands Gulbis B13-14 grupā, finišējot 8.vietā.

Otrajā dienā G6 grupā uzvarēja Alise Rogozina, kurai šīs bija debijas sacensības. G7-8 grupā 3.vietā Agate Širaka, B5 grupā 4.vietā Henrijs Gulbis, bet B13 grupā 2.vietā Armands Gulbis, 5. Mārcis Bridāgs, 6. Danils Smir­novs.

Kluba krāsas aizstāvēja arī Markuss Ginters, Rihards Bērzkalns, Gustavs Vaišļa, kuram arī šī bija BMX debija.

I. Širaka stāsta, ka šajā sezonā Vecpiebalgas vārds izskan katrā no Latvijas sacensību posmiem, jo kāds no braucējiem iegūst god­algotu vietu. Agate Širaka savā G7-8 vecuma grupā izcīnīja Latvijas vicečempiones titulu un visu sezonu ir starp labākajām braucējām savā grupā. No puišiem labu sniegumu rāda Armands Gulbis, savējo panākumi iedvesmo arī citus kluba braucējus. Bērni cenšas neizlaist nevienas sacensības, kopā ar treneri kāpj busiņā, brauc uz sacensībām, jo tieši tā veidojas tā kluba kopība, veidojas komanda.

Izaugsmi, panākumus ietekmē tas, ka bērni grib trenēties, jo paši izdarījuši šo izvēli.

“Manuprāt, tas ir pareizākais, ka bērni paši izvēlas sporta veidu, nevis dara to vecāku ietekmē,” saka I. Širaka. “Agate ir labs piemērs, ka ar vēlmi var sasniegt daudz. Es negribēju, ka viņa startē BMX, bet Agate burtiski izlūdzās šo iespēju, un, lūk, viss izdodas lieliski. Arī Alise, kura Vecpiebalgā debitēja ar uzvaru G6 klasē, pirms gada vēl bija skatītājos, tad viņai iedegās acis uz BMX, un pēc gada meitene jau kāpa uz goda pjedestāla.

Varu teikt, ka SK “Vec­piebalga” turpinās iesākto ceļu, radot pozitīvas emocijas gan bērniem, gan vecākiem. Ceram, ka tiksim sadzirdēti un Cēsu novada pašvaldība vai kāds pašmāju uzņēmējs nāks talkā ar papildu līdzekļiem trases uzlabošanā, jo nepieciešama starta kalna rekon­strukcija. Šajā sporta veidā treniņi tiek aizvadīti karstā saulē, vējā un lietū, tādēļ būtu svarīgi uzbūvēt nojumi virs starta barjeras, lai bērniem ir neliels patvērums. Vide ir tā, kas bērniem un viņu vecākiem rada pozitīvas emocijas, iedvesmo turpināt iesākto, nepadoties,” saka I.Širaka.

Sacensību sezona vēl turpināsies Mārupē, Valmierā, Smiltenē, bet oktobrī noslēgsies Ādažos.