Vecpiebalgā teju diennakti bez siltuma

Trešdien (03.01.2024.) pirms sešiem no rīta Vecpiebalgas katlumājā notika apkures katla avārija. Bez siltuma palika gandrīz viss pagasta centrs – vidusskola, bērnudārzs, daudzdzīvokļu mājas, pašvaldības ēka -, izņemot kultūras namu un doktorātu, kur ir sava katlumāja.

Vecpiebalgā siltumu nodrošina pakalpojumu sniedzējs SIA “Seces koks”, ne pašvaldība. Uzņēmējs prognozēja, ka līdz sešiem vakarā apkure tiks atjaunota. Tas notika vien ceturtdien četros no rīta.

“Katla deglim tika meklēta kāda detaļa. Kad uzzinājām, ka to varēs dabūt vien pēc četrām dienām un tiek meklēts deglis, uzklausījām iedzīvotāju pamatoto sašutumu, sapratām, ka jāiesaistās pašvaldībai. Diemžēl uzņēmējam ar siltuma nodrošināšanu arī iepriekšējās ziemās, tiklīdz laiks kļūst aukstāks, bijušas problēmas,” stāsta Cēsu novada Vecpie­balgas apvienības pārvaldes vadītāja Lelde Burdaja. Vecpiebalgas pagasta saimnieks Aldis Māl­nieks, novada pašvaldības izpild­direktore Līga Bukovska iesaistījās problēmas risināšanā. Tika apzinātas citas apvienību pārvaldes, vai kādā nav tāds deglis, kāds vajadzīgs apkures katlam Vecpiebalgā. Tas tika atrasts Lī­gatnē, A.Mālnieks brauca un atveda.

“Tas arī izglāba situāciju, jo uzņēmēja atrastais deglis izrādījās nepiemērots. Uzņēmējam vajadzētu būt gatavam šādām avārijas situācijām, bet nebija. Katlu­mājā agrāk bija viens atbilstošs deglis, ko neizmantoja, bet tas ir pārdots. Situāciju atrisināja paš­valdība, ne uzņēmējs, kuram tas ir pienākums,” uzsver L.Burdaja un piebilst, lai arī atbildīgs ir uzņēmējs, pašvaldības darbinieki strādāja visu nakti, lai pakalpojums tiktu nodrošināts.

Ar “Seces koku” par pakalpojuma sniegšanu līgums ir līdz apkures sezonas beigām. Tad jāizsludina jauns iepirkums. Diemžēl apkures pakalpojuma sniedzēju ir maz, bet ir skaidrs, ka turpmāk jābūt drošībai, lai tieši aukstākajā laikā nepārtrūkst siltuma apgāde.

“Bija iedzīvotāji, kuri izprata situāciju, bija tādi, kas neapmierinātību pauda gan apvienības pārvaldē, gan zvanīja uz Cēsīm. Saprotu viņu satraukumu, man arī dzīvoklī bija auksts,” saka L.Burdaja un piebilst, ka avārijas situācija kārtējo reizi pierādīja arī to, kāda nozīme ir ēku siltināšanai. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Agita Šulca stāsta: “Bērnudārzā pēcpusdienā sākām just, ka telpas kļūst vēsākas. Vienīgās neērtības, ka nebija siltā ūdens, bet to uzsildīja, un viss bija kārtībā. Vakarrīt arī telpas nebija aukstas. Ēka neguva atdzist un ātri sasila.” A.Šulca atzīst, ka nakts uz ceturtdienu bijusi ļoti auksta, tomēr siltinātā bērnudārza ēka nav izsalusi tā, ka nākamajā dienā tajā būtu auksti.

L.Burdaja pastāsta, ka Vecpiebalgas ciemā neviena daudzdzīvokļu māja nav siltināta. “Arī, kad ir apkure, ja ārā mīnus 20 grādi, dzīvokļos nav silti. Kad Vecpiebalgā ziemā būs silti dzīvokļi, ir neparedzami. Apsaim­niekotāji gan domā par siltināšanu, bet tālāk nav tikts,” saka L.Burdaja.