Vecpiebalgā ar zagtu “BMW” ietriecas ābelē

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē aizvadītajās brīvdienās, no 17. līdz 21.novembrim, saņemta informācija par 270 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Tostarp reģistrēti 36 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 72 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 49 nodarījumi pret īpašumu, kā arī 29 ceļu satiksmes negadījumi. Trijos no negadījumiem saņemta informācija par pieciem cietušajiem. Pie transportlīdzekļu stūres alkoholisko dzērienu iespaidā sēdušies 22 vadītāji. Noformēti 373 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 145 bija par ātruma pārsniegšanu. Plašāk – notikumu apskatā, ko sniegusi Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Anžela Geļjanu.

18.novembrī pulksten 4:18 Vecpiebalgā nenoskaidrots vadītājs, vadot automašīnu “BMW”, nenoskaidrotos apstākļos nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca dārzā esošajā ābelē. Vadītājs atstāja notikuma vietu un par negadījumu neziņoja likuma noteiktajā kārtībā. Izbraucot policijas norīkojumam, konstatēts, ka atrastā automašīna laika posmā no 17.novembra pulksten 9 līdz 18.novembra pulksten 5:40 Vecpiebalgā tika nozagta 1991.gadā dzimušam vīrietim. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

18.novembrī pulksten 0:23 Smiltenes novadā, Grundzāles pagastā, Grundzālē, Skolas ielā, 1976.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Audi” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, turklāt būdams arī alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 2,14 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

Tāpat arī 18.novembrī pulksten 17:43 Alūksnes novadā, Jaunlaicenes pagastā, uz autoceļa Alūksne – Lucka, 1970.gadā dzimis vīrietis vadīja mopēdu “Hercules Optima” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Jāpiebilst, ka transportlīdzeklim nebija arī valsts reģistrācijas numura zīmes. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 2,48 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

Savukārt 19.novembrī pulksten 11:34 Amatas novadā, Amatas pagastā, autoceļa Nītaure – Ģikši 14. kilometrā, 1991.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Audi” atkārtoti gada laikā bez jeb kāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams arī alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 2,44 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

19.novembrī pulksten 6:27 Madonas novadā, Liezēres pagastā, autoceļa Cēsis – Vecpiebalga – Madona 68. kilometrā, 1997.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Volkswagen Caddy”, nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas vadītājs, kurš nogādāts tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

Vakar, 20.novembrī, pulksten 7:05 Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, Jelgavkrastos, autoceļa A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) 55.kilometrā, 1983.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Volkswagen Multivan”, nokļuva sadursmē ar automašīnu “Volkswagen Golf”, kuru vadīja Ukrainas pilsonis. Ceļu satiksmes negadījumā cieta “Volkswagen Multivan” vadītājs, kurš nogādāts tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.