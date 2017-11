Veclaicenes apkārtnē cels 258 287 eiro vērtu skatu torni

Skatu torņa celtniecība aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” Alūksnes novadā izmaksās 258 287 eiro, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, liecina Iepirkumu uzraudzības biroja informācija. Tiesības veikt šos darbus ieguvušas SIA “Smart Energy” un SIA “Livland Group”.

SIA “Smart Energy” pērn nopelnīja 717 eiro un sasniedza apgrozījumā 247 188 eiro. Uzņēmums strādā četri darbinieki, vēsta “Firmas.lv”. Savukārt SIA “Livland Group” pērn nopelnīja 1103 eiro un sasniedza apgrozījumu 205 028 eiro apmērā. Uzņēmumā strādā deviņi cilvēki.

Abi uzņēmumi reģistrēti Rīgā un pieder Renāram Krūgaļaužam, liecina “Firmas.lv” informācija.

Jau vēstīts, ka projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” izmaksas lēstas 1,2 miljonu apmērā, no kurām 500 000 segs no ERAF finansējuma, 26 470 no valsts budžeta dotācijām pašvaldībām, bet 61 764 eiro segs no pašvaldības līdzekļiem. Alūksnes novada pašvaldība apmaksās arī projekta neattiecināmās izmaksas, kas lēstas 616 464 eiro apmērā.

Projekta laikā paredzēts uzlabot infrastruktūru Veclaicenes apkārtnē, Dēliņkalnā uzcelt skatu torni, kā arī labiekārtot takas Veclaicenes apvidū. Tāpat tiks uzstādīti informatīvie stendi, izveidoti stāvlaukumi un uzceltas piecas tematiskās mājiņas, kurās varēs tuvāk iepazīt konkrēto tematu un arī palikt pa nakti.