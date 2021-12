Vecāki izvēlas vakcinēt arī bērnus no piecu gadu vecuma

No decembra vidus visā Latvijā sākusies bērnu no piecu gadu vecuma vakcinācija pret Covid-19.

Atšķirībā no pieaugušajiem bērnus līdz 11 gadu vecumam var vakcinēt tikai pie ģimenes ārstiem vai ārstniecības iestādēs, to nav iespējams darīt vakcinācijas punktos ārpus ārstniecības iestādēm.

Viena no ģimenes ārstēm, kas mūspusē veic bērnu vakcināciju pret Covid-19, ir Maija Liepiņa. Viņa pastāstīja, ka pirmā vakcinēšanas reize ārstes praksē būs 23. decembrī un vecāki uz to bērnus jau pierakstījuši: “Tie vecāki, kas izsaka vēlmi vakcinēt bērnu, saņem pieraksta datumu. Lielākai daļai bērnu ir vecāki brāļi un māsas, kas jau ir vakcinējušies. Tāpat ir bērniņi ar kādām veselības problēmām, kuri ārstējas arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, un speciālisti ieteikuši vakcinēties, tāpēc ģimene gaidījusi mirkli, kad būs pieejama vakcīna. Tāpat, ja bērns aktīvi nodarbojas ar sportu, ģimene vēlas, lai viņš saņem vakcīnu, dabū sertifikātu, lai var droši darboties un būt aktīvs.”

Arī Valmieras Veselības centra struktūrvienībā Cēsīs, Valmieras ielā, notiek vakcinācija pret Covid-19, tai skaitā bērniem. Veselības centrā apstiprināja, ka arī šeit vecāki aktīvi piesaka bērnus, aktivitāte ir atkarīga gan no svētku tuvošanās laika, ņemot vērā, ka pēc potes var būt kādas reakcijas, gan ģimeņu individuālajām aktivitātēm, un vērtēja, ka bērnu gadījumā ir labi, ka iepriekš ir jāpiesakās, jo tā ir iespēja nelielajai procedūrai sagatavoties kā bērnam, tā vecākam.

Imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāja Dace Zavadska skaidrojusi, ka vakcinācija īpaši ieteicama bērniem ar dažādām hroniskām saslimšanām, piemēram, ar virssvaru, cukura diabētu, smagiem imūnsistēmas traucējumiem, hroniskām kardiovaskulārajām un nieru slimībām, kā arī onkoloģiskām saslimšanām.

Līdz šim vakcinēties pret vīrusu, kas izraisa kovidu, bija iespējams bērniem no 12 gadu vecuma. Vakcīnā bērniem no piecu līdz 11 gadu vecumam ir trīs reizes mazāka deva, bet jārēķinās, ka reakcija pēc potes ir iespējama tāda pati kā pieaugušajiem. Otrā deva tiek rekomendēta pēc trīs mēnešiem, izņēmums īpašos gadījumos pēc 21 dienas. Sadarbspējīgs sertifikāts stāsies spēkā, kad būs pagājušas 15 dienas pēc otrās devas saņemšanas. Vakcinācijai iepriekš jāpiesakās. Ģimenes ārsts, kurš nesniedz vakcinācijas pakalpojumu, informēs, pie kura ģimenes ārsta to var saņemt. Tāpat pierakstīties iespējams ārstniecības iestādē, kur notiek vakcinācija, kā arī pa vienoto tālruni 8989.