Vecais brūzis pamazām atdzimst

Jaunā vietā. Mākslas telpas “MALA” vadītāja Kristīne Auniņa ir pārliecināta, ka jaunajā vietā iedzīvosies ļoti labi. Foto: Marta Martinsone – Kaša Mākslas telpas “MALA” vadītāja Kristīne Auniņa ir pārliecināta, ka jaunajā vietā iedzīvosies ļoti labi.

Cēsu vecajā alus darītavā jeb Vides risinājumu institūta Zinātnes un mākslas centrā “Brūzis” turpmāk darbosies Mākslas telpa “MALA”, kas šurp pārcēlusies no Lielās Skolas ielas.

“MALA” iepriekš darbojās Lielajā Skolas ielā, to pirms pieciem gadiem izveidoja māksliniece Līva Graudiņa, kura no Rīgas pārcēlās uz Cēsīm. Pēc trim gadiem viņa devās atpakaļ uz galvaspilsētu, piedāvājot Mākslas telpu pārņemt Kristīnei Auniņai ar vīru Alberto. Taču pērn viņi uzzināja, ka namu nāksies atbrīvot.

“Bijām nolūkojuši vietu vecajā brūzī, runājām ar Vides risinājumu institūtu, kam šī teritorija pieder, viņi deva zaļo gaismu. Viņiem izstrādāts attīstības projekts visai teritorijai, arī šai mājai paredzētas funkcijas, acīmredzot “MALA” atbilst konceptam, kādu viņi šo Zinātnes un mākslas centru vēlas veidot. Esam noslēguši vairāku gadu līgumu, varam apgūt visu veco kantora ēku. Esam ļoti priecīgi par iespēju darboties šajā vietā, tā ir īsti “MALAS” stilā,” stāsta K. Auniņa.

Vecā kantora ēka ilgi stāvēja tukša, tāpēc darāmā netrūka, un ļoti daudz paveikts pašu spēkiem. Sarīkotas vairāk nekā desmit talkas, visdažādākos veidos palīdzējuši vismaz 60 cilvēki.

Ja agrāk “Mala” mitinājās samērā šaurās telpās, tagad ir iespējas darboties. Atsevišķa kafejnīcas telpa, īpaša zāle koncertiem, kas ļaus uzņemt vairāk klausītāju, aicināt uzstāties lielākus ansambļus.

Iekārtojot telpas, īpaši domāts par vecā saglabāšanu. Koncert­zāles skatuves daļā atsegti senā krāsojuma slāņi, kas tā arī tiks ekspo­nēti. Visās telpās saglabāti vecie koka logi, kas restaurēti. Cik bijis iespējams, saglabāta un restaurēta koka grīda.

“Gribējām pēc iespējas vairāk atstāt to, kas te bijis, neveicot eiroremontu, jo tas nav “MALAI” piederīgs. Grīdā dažviet nācās veikt dēļu protezēšanu, jo tie bija pārāk sliktā stāvoklī, bet šajās vietās ielikti dēļi no vecās “MALAS”. Ir vēl dažs lietas, ko simboliski paņēmām līdzi, tā apliecinot, ka “MALAS” koncepts tiek saglabāts arī jaunajās telpās,” norāda K. Auniņa.

Atklāšana jau nedēļas beigās, bet darāmā vēl ļoti daudz, tomēr Kristīne atzīst, ka “MALA” tāpat kā Rīga nekad nebūs gatava. Lūgta nosaukt, kas ir “MALAS” stūrakmeņi, viņa min vienkāršību un cilvēkus. Gan apmeklētāju, gan to, kuri strādā “MALĀ”.

“Gadu gaitā esam sapratuši, ka neesam biznesa cilvēki, lai gan nauda, protams, ir nepieciešama, bet viss, ko darām, nav tāpēc, lai gūtu iespējami lielāku peļņu. Svarīgākais ir radīt prieku sev un citiem, un to varu teikt no sirds. Domājot par šīs vietas nākotni, to saredzam kā, angļu valodā ir labs apzīmējums, “comunity center”. Latviski tas būtu “kopienas centrs”, tā ir vieta, kur sanāk līdzīgi domājošie. Sestdien laidīsim šo vietu tautiņās un cerēsim, ka viss būs labi,” saka K. Auniņa, piebilstot, ka attīstība, uzlabošana turpināsies arī pēc atvēršanas.

Jāteic, ka pirmā darba nedēļa būs ļoti piepildīta, jau ieplānoti divi nozīmīgi notikumi. No 3. līdz 5.jūnijam Cēsīs viesosies 30 profesionāli ielu mākslinieki no deviņām valstīm, kas devušies 12 dienu turnejā pa piecām Baltijas valstīm, pirmo reizi “TaDaa!” festivāls ceļos cauri Latvijai, piestājot Rīgā un Cēsīs, kurā tā mītnes vieta ir “MALĀ”. Trīs vakarus tur notiks kabarē šovs, bet divas dienas mākslinieki dosies gājienā, lai otrdien uzstātos Rožu laukumā, trešdien – Vienības laukumā.

Nākamās nedēļas nogalē “MALĀ” notiks pirmais Baltijas Skicēšanas festivāls, aicinot visus, kam interesē zīmēšana, skicēšana, gleznošana – gan tos, kas jau zīmē, gan tos, kas vēlās iesākt šo ceļojumu vizuālās izteiksmes pasaulē.

“Varbūt būtu labāk, ja varētu iešūpoties lēnām, bet šie pasākumi būs labs līdzeklis cilvēku piesaistei, lai pateiktu, ka “MALA” nav pazudusi,” saka K. Auniņa.

Vecajā brūzī šovasar turpināsies arī izstāžu tradīcija. Sestdien atklās starptautisku mākslas izstādi “PROM no acīm, PROM no prāta”, kas aktualizēs atkritumu problēmu Baltijas reģionā.