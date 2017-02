Vanagkalnā aizvadīts lielisks festivāls uz slēpēm

Foto: publicitātes

Neskatoties uz to, ka daudzviet jau jālaipo starp peļķēm, Jaunpiebalgā aizvadītajā nedēļas nogalē aizvien valdīja ziema. 18. februārī Vanagkalnā Raimonds Dombrovskis jau sesto reizi aicināja uz ikgadējo slēpošanas festivālu. Pasākums „Pāri Piebalgas kalniem” pulcēja nudien kuplu skaitu slēpotājmīļu – sniegoto trasi tuvu 15 kilometriem, kas turklāt bijusi taureņa izskatā, baudīja 375 dalībnieki. Turklāt dalībnieku rindās ne vien piebaldzēni, bet arī aktīvās atpūtas piekritēji no tuvākiem un tālākiem novadiem un pilsētām, pat Daugavpils, Bauskas, Liepājas un Salacgrīvas. Slēpotāju vidū pat daži dalībnieki no Itālijas un Meksikas.

Atsauksmēs saklausāms, ka festivāls aizvadīts godam. Tā neatkārtojamā atmosfēra valdījusi arī vēlāk, kad vakarā Jaunpiebalgas kultūras namā tika skatīta filma un noritēja sarunu vakars kopā ar dokumentālās filmas „A to B Rollerski“ veidotājiem un galveno varoni Raimondu Dombrovski. Tika stāstīti stāsti, rādīti fotouzņēmumi „toreiz un tagad“, pārrunājot līdzības un atšķirības starp piedzīvojumiem 1988.gadā un pirms trim gadiem, kad tas pats ceļš tika izbraukts vēlreiz. “Aplausi un tie ļaužu vairumi, zāle pilna un balkons arī…Pasakaini!” pasākumu komentē piebaldziete Vēsma Johansone.

Vairāk par slēpošanas festivālu Vanagkalnā un dalībnieku rezultātiem lasiet rītdienas laikrakstā “Druva”.