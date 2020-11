Valsts prezidents ar jauniešiem diskutē par aktuālo

Vizītē Raunā. Valsts prezidents Egils Levits un Raunas vidusskolas direktors Edgars Plētiens pie Raunas vidusskolas. Foto: Sarmīte Feldmane Valsts prezidents Egils Levits un Raunas vidusskolas direktors Edgars Plētiens pie Raunas vidusskolas.

Valsts prezidents Egils Levits reģionālā vizītē vakar apmeklēja Raunu un Smilteni un diskutēja ar Raunas, Smiltenes un Apes jauniešiem par dzīvi digitālajā laikmetā, attālināto mācību priekšrocībām un izaicinājumiem.

Diskusijā Raunas vidusskolu pārstāvēja skolēnu pašpārvaldes vadītājs Roberts Kokins un aktīva jauniete Pārsla Broka. Pa diviem jauniešiem bija no Smiltenes vidusskolas un tehnikuma, kā arī Apes vidusskolas.

Pārrunājot ar skolēniem par attālinātajām mācībām, Valsts prezidents atzina: “Cilvēks ir sociāla būtne, viņam ir vajadzīgi citi cilvēki, tāpēc ilgstoši nevar strādāt attālināti. Bet uz laiku to var darīt. Strādājot vai mācoties attālināti, jāprot piepildīt savu dienu, jādisciplinē sevi. Dzīvē šī māka plānot laiku un disciplinēt sevi ir ārkārtīgi svarīga. Jūs šo prasmi būsiet ieguvuši jau tagad skolā, kamēr normālos apstākļos jaunieši to apgūst augstskolā. Un to es aicinu uztvert kā pozitīvu aspektu no šī kopumā negatīvā laika.”

Jaunieši piekrita Valsts prezidentam, ka attālinātās mācības nav vieglas, jo daudz vairāk jādara pašam. Ierastajos apstākļos skolas solā var pacelt roku un neskaidro pajautāt skolotājam. Tagad jāizmanto literatūra, internets vai jāsazinās ar klasesbiedriem. Tomēr jaunieši bija vienisprātis, ka, par spīti grūtībām, attālinātas mācības ir nepieciešamas, lai ātrāk pārvarētu pandēmijas izplatību un varētu atgriezties normālā ikdienā.

“Klātienē mācīties ir ierastāk, ērtāk visiem. Taču, mācoties attālināti, var apgūt daudz ko papildu. Tā ir atbildība, laika plānošana, jo pats nosaki, kad ko dari, pats arī sev atbildi, vai esi sasniedzis rezultātu,” viedokli pauda Roberts Kokins no Raunas vidusskolas.

Plaša diskusija raisījās par viltus ziņām. Jaunieši dalījās pieredzē, kā pārbauda ziņu patiesumu, kā arī pauda pārdomas, kāpēc viltus ziņas tiek izplatītas un kāpēc cilvēki ar tām dalās. Skolēni vērtēja, ka bieži vien cilvēki izlasa tikai ziņu virsrakstus, bet nelasa pašu tekstu, kas palīdzētu saprast, ka ziņa nav patiesa. Turklāt cilvēki neaizdomājas par sekām, kas rodas, kad izplata viltus ziņas. Jaunieši uzsvēra, ka sabiedrība šobrīd dzīvo lielā informācijas jūklī un ir jābūt ļoti apdomīgam, lietojot internetu, jāvērtē, no kāda avota ir ziņa, jāprot analizēt saturu.

“Mēs visi labi zinām, ka soci­ālie tīkli dod daudz iespēju, varam tieši sazināties cits ar citu, taču ne visi zina, ka jāprot tas darīt, lai nekļūtu par dezinformācijas un manipulācijas upuri. Soci­ālajos tīklos to panākt ir daudz vieglāk nekā, piemēram, bibliotēkā. Tieši tādēļ ir nepieciešamas zināmas prasmes un ieradumi, kā mēs iegūstam informāciju un to nododam tālāk,” teica Valsts prezidents. Jaunieši jautāja, kā valsti ietekmē viltus ziņas, dezinformācija, vai “Covid – 19” uz visiem laikiem mainīs cilvēku komunikācijas veidus.

Diskusija aizritēja nemanot, tās dalībnieki cits citu papildināja, izsakot atziņas, vērtējumu. “Mū­su topošajā novadā ir lieliski jaunieši. Tās bija vienas no jēgpilnākajām 50 minūtēm manā mūžā,” diskusiju vērtēja tās vadītājs Edgars Plētiens un uzsvēra: “Vērtīgi, ka jaunieši varēja ieklausīties prezidentā kā viedokļu līderī un saprast, ka viņi – skolēni un prezidents – domā līdzīgi. Kritiskā domāšana, informācijas aprite, viltus ziņas – par to jārunā un jārunā. Daudzas prezidenta atziņas noderēs mācību stundās.”

Jaunieši atzina, ka ir interesanti parunāties ar citiem jauniešiem un, protams, Valsts prezidentu. “Dzirdēju jaunas atziņas, kas noderēs arī turpmākajā dzīvē. Par laika plānošanu, ziņu svarīgumu, kā protam tās atsijāt, jo tās ietekmē mūs visus, valsti, demokrātiju kopumā,” atzina Roberts Kokins, bet Pārsla Broka uzsvēra, bijis svarīgi dzirdēt citu jauniešu viedokli. Raunēnietis Kristaps Kažuro mācās Smiltenes vidusskolā un diskusijā pārstāvēja savu skolu: “ Vērtīga tikšanās, dažādi viedokļi, domas, kuras tagad varēs analizēt. Diskusijā neizskanēja standartfrāzes, pie kurām pierasts. Ieguvums mums – dzirdējām Valsts prezidenta viedokli, viņš savukārt mūsu, abpusēja domu apmaiņa vienmēr ir vērtīga,” pēc tikšanās diskusijā teica K.Kažuro.

Valsts prezidenta viesošanās Raunas vidusskolā bija notikums skolēniem. Viņi izmantoja iespēju pa gabalu pamāt E.Levitam un ar interesi tiešsaistē sekoja diskusijai, kas notika pašu skolas zālē. Sarunu un diskusijas laikā visi bija maskās, tika ievēroti drošības noteikumi.

Pirms diskusijas Egils Levits tikās ar Raunas novada domes priekšsēdētāju Eviju Zurģi, domes deputātu, Raunas vidusskolas direktoru Edgaru Plētienu. “Pārrunājām to, kas šobrīd Latvijā svarīgs, arī par novadu reformu, skolas ikdienu “Covid – 19” laikā un citus,” “Druvai” pastāstīja E.Plētiens.

Pēc Raunas apmeklējuma Valsts prezidents viesojās Smiltenē, bet atpakaļceļā uz Rīgu iegriezās Raunā koka paneļa mājā, koka un alumīnija logu ražošanas uzņēmumā “Pavasars”.