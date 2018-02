Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde informē

Aizvadītajās brīvdienās, laika posmā no 23.februāra līdz 26.februārim, saņemta informācija par 180 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 18 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 61 nodarījums pret sabiedrisko kārtību un 33 nodarījumi pret īpašumu.

Aizvadītajās brīvdienās Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēti 25 ceļu satiksmes negadījumi. Vienā no negadījumiem saņemta informācija par vienu cietušo. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 8 vadītāji. Noformēti 252 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 153 bija par ātruma pārsniegšanu.

23.februārī, pulksten 17:20 saņemta informācija, ka Kocēnu novadā, Dikļu pagastā, nenoskaidrota persona, vadot automašīnu “Volkswagen”, agresīvi piedalās ceļu satiksmē, apdraudot satiksmes drošību. Iespējams, spēkrata vadītājs ir alkoholisko dzērienu ietekmē. Izbraucot policijas norīkojumam, pulksten 17:47 uz autoceļa Valmiera – Dikļi – Augstroze 24 kilometrā minētais transportlīdzeklis tika apturēts. Izrādītājs, ka tā vadītājs, 1990.gadā dzimis vīrietis, pie automašīnas stūres sēdies reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā sasniedza 0.82 promiles. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols. Policija pateicas informācijas sniedzējam, kā arī aicina citus nepalikt vienaldzīgiem un ziņot par pamanītiem pārkāpumiem vai aizdomīgām situācijām.

Aizvadītājās brīvdienās, 24.februārī, Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā notika dažādi publiski pasākumi. Viens no plašākajiem bija Igaunijas Republikas iedzīvotāju protesta akcija Mazsalacas novadā. Valsts simtgades svinību dienā, vairāki tūkstoši Igaunijas iedzīvotāju ar automašīnām devās uz Mazsalacu protesta akcijā. Pasākums aizvadīts bez starpgadījumiem. Tāpat šajā dienā aizvadīts “Vidzemes Ziemas autosprinta kausa 2017/2018” noslēdzošais posms, kurš notika Cēsīs. Šī pasākuma laikā reģistrēts gadījums, kad pulksten 13:10 Rūpniecības ielā, sacensību laikā, nenoskaidrots vadītājs, vadot nenoskaidrotu sacensību automašīnu, iebrauca dzīvojamās mājas nožogojumā, to bojājot. Vadītājs no notikuma vietas aizbrauca, neziņot par negadījumu likuma noteiktajā kārtībā. Vēlāk saņemta informācija, ka organizatori ir sazinājušies ar mājas īpašnieku, līdz ar to cietušajai personai, pagaidām, pretenziju nav. Kā arī 24.februārī aizvadīts piektais posms Latvijas čempionāts skijoringā un ziemas motokrosā Alūksnē. Arī šis pasākums noritēja bez starpgadījumiem.

24.februārī, pulksten 02:55 Smiltenes novadā, Brantu pagastā, Vidzemē, pa Rīgas ielu, 1981.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Volkswagen Sharan” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā sasniedza 1,47 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

24.februārī, pulksten 12:57 Amatas novadā, Drabešu pagastā, autoceļa Drabeši – Ērgļi 24 kilometrā, 1987.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Scania” sakabē ar piekabi, neizvēlējās ceļa un laika apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu, kā rezultātā transportlīdzeklis nobrauca no ceļa braucamās daļas, iebrauca grāvī un apgāzās. Ceļu satiksmes negadījumā netika saņemta informācija par cietušajiem. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

25.februārī, pulksten 20:30 Burtnieku novadā, Ēveles pagastā, autoceļa Puikule – Rencēni – Vēveri 50 kilometrā, 1993.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Audi”, nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca kokā. Ceļu satiksmes negadījumā cieta vadītājs, kurš nogādāts tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.