Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde informē

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 73 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti septiņi nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 157 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 22 nodarījumi pret īpašumu.

Aizvadītajā diennaktī Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēti desmit ceļu satiksmes negadījumi. Trijos no negadījumiem saņemta informācija par trīs cietušajiem. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies divi vadītāji. Noformēti 58 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 21 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

30.augustā, pulksten 15:50, Cēsu novadā, Vaives pagastā, autoceļa Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža 88.kilometrā, notika sadursme starp automašīnu “Volvo” un “Seat” vadītājiem. “Seat” transportlīdzeklim veicot kreiso pagriezienu, “Volvo” vadītājs centās laikus nobremzēt un izvairīties no priekšā esošās automašīnas, taču transportlīdzeklis tika sanests un tam sakabē esošā piekabe trāpīja “Seat” automašīnai. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas “Seat” šoferis, kurš nogādāts medicīnas iestādē. Policija skaidro notikušā apstākļus.

30.augustā, pulksten, 17:30, Valmierā, uz tilta pār Gauju notika četru automašīnu sadursme. Situācija radās automašīnas “Renault” vadītājam neievērojot atbilstošu distanci, kā rezultātā notika sadursme ar automašīnu “Nissan”, kas tālāk deva triecienu priekšā stāvošai “VW Caravelle” un tā “VW Passat” automašīnai. Ceļu satiksmes negadījumā tika bojātas visas iesaistītās automašīnas, kā arī “Nissan” automašīnas vadītājai tika sniegta medicīniskā palīdzība. Policija skaidro notikušā apstākļus.

30.augustā, pulksten 21:50, Kocēnu novadā, kādā tirdzniecības veikalā, īsi pirms tā slēgšanas, noticis laupīšanas mēģinājums. Tobrīd nenoskaidrots vīrietis, piedraudot ar nazi veikala darbiniecei, centās izlaupīt naudu no veikala kases. Pārdevēja nenobijās no laupītāja, kā rezultātā vīrietis, saprotot, ka neizdosies cerētais, metās bēgt no tirdzniecības vietas. Laupītājs tika aizturēts, un ir uzsākts kriminālprocess. Veikala pārdevēja nav fiziski cietusi, kā arī kaitējums tirdzniecības veikalam nav nodarīts.