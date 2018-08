Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde informē

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 61 gadījumu, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 8 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 14 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 16 nodarījumi pret īpašumu.

Aizvadītajā diennaktī Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēti 11 ceļu satiksmes negadījumi. Vienā no negadījumiem saņemta informācija par vienu cietušo. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies divi velo un mopēda vadītāji. Noformēti 42 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 22 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

27.augustā, pulksten 15:30, Amatas novadā, Drabešu pagastā, no 1978.gadā dzimuša vīrieša vadītās kravas automašīnas “Scania” atāķējās degvielas cisterna, kas nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās nelielā ūdenstilpnē. Situācija radās kravas automašīnai braucot kalnā, kur vadītājs konstatēja tehniskas problēmas ar piekabi. Trose, kas turēja piekabi tika pārrauta un tā, ripojot atpakaļgaitā, iegāzās mazā dīķī. Kravā, atsevišķos nodalījumos, atradusies aptuveni 11 100 litri dīzeļdegvielas. Negadījuma vieta tika norobežota, kuru pārbaudīja arī VUGD un Vides dienests. Degvielas noplūde netika konstatēta. Degviela tika pārsūknēta citā cisternā, un avarējusī cisterna tika izvilkta no ūdenstilpnes.

27.augustā, pulksten 21:35, Valmierā, A.Upīša un Rīgas ielas krustojumā notika sadursme starp 1996.gadā dzimušas sievietes vadīto “BMW” un 2001.gadā dzimuša vīrieša vadīto mopēdu. Negadījumā cietis mopēda vadītājs, kas vērsies medicīnas iestādē. Policija skaidro notikuša apstākļus.