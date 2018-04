Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde informē

Aizvadītajās brīvdienās, laika posmā no 29.marta līdz trešajam aprīlim, saņemta informācija par 308 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 48 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 102 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 49 nodarījumi pret īpašumu.

Aizvadītajās brīvdienās Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēti 42 ceļu satiksmes negadījumi. Četros no negadījumiem saņemta informācija par pieciem cietušajiem. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 15 vadītāji. Noformēti 430 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 186 bija par ātruma pārsniegšanu.

29.martā, pulksten 18:50 Gulbenes novadā, Lizuma pagastā, Velēnā, autoceļa Gulbene – Smiltene otrajā kilometrā, Lietuvas pilsonis, vadot automašīnu “Man”, veica apdzīšanas manevru un aizķēra tajā pašā virzienā braucošo transportlīdzekli “Audi”, kuru vadīja 1970.gadā dzimis vīrietis. Ceļu satiksmes negadījumā cieta “Audi” vadītājs, kurš nogādāts tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

30.martā, pulksten 01:50 Apes novadā, nenoskaidrotas personas mēģināja aizdzīt 1988.gadā dzimušam vīrietim piederošu automašīnu “Volkswagen Passat”. Pēc sākotnējās informācijas, saimnieks sadzirdējis aizdomīgu skaņu mājas pagalmā. Izskrienot laukā, tas pamanījis, ka divi jaunieši mēģina izstumt automašīnu no pagalma. Personas aizbēga no notikuma vietas. Policija noskaidro notikušā apstākļus, kā arī uzsākts kriminālprocess.

Pirmajā aprīlī, laika posmā no pulksten 14:30 līdz pulksten 15:30 Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā, kādā automašīnu stāvlaukumā, atmūķējot automašīnas “Volkswagen” vadītāja puses durvis, no transportlīdzekļa tika nozagti divi naudas maki. Valsts policijas atgādina, ka savas personiskās mantas nevajadzētu atstāt automašīnas salonā, labi saskatāmās vietās (uz sēdekļiem, priekšējā vai aizmugurējā paneļa). Labi pamanāms laupījums piesaista zagļu uzmanību, līdz ar to aicinām rūpēties par savu mantu drošību!

Pirmajā aprīlī, ap pulksten 20:00 Burtnieku novadā, alkohola koplietošanas laikā, 1959.gadā dzimusi sieviete nodarīja miesas bojājumus 1962.gadā dzimušam vīrietim. Vīrietim konstatēta durta brūce, taču tā dzīvībai briesmas nedraud. Personai arī fiksēts alkohola reibums – 2,02 promiles. Par notikušo uzsākts kriminālprocess un policija noskaidro notikušā apstākļus.

Pirmajā aprīlī, saņemta informācija, ka pulksten 10:20 Alojas novadā, Staicelē, pa Lielo ielu, nenoskaidrots vadītājs, iespējams, sēdies pie transportlīdzekļa stūres, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Izbraucot policijas norīkojumam, pulksten 11:06 minētā automašīna tika apturēta. “Volkswagen Golf” vadītājs bija 2,8 promiļu reibumā un automašīnu vadīja bez jebkāda veida tiesībām. Vīrietim noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

Pirmajā aprīlī, pulksten 21:20 Valmierā, 1986.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Volkswagen Passat”, iebrauca kādas mājas sētā un pagalmā novietotā automašīnā “Audi”. Ceļu satiksmes negadījumā cieta transportlīdzekļa vadītājs, kurš nogādāts tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

Pirmajā aprīlī, Gulbenes novadā, Lizuma pagastā, autoceļa Gulbene – Smiltene, 1994.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “BMW”, nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Ceļu satiksmes negadījumā cieta transportlīdzekļa vadītājs, kā arī pasažiere – 1994.gadā dzimusi sieviete. Policija noskaidro notikušā apstākļus.