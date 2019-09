Valsts policijas amatpersonām traucē noformēt administratīvā pārkāpuma protokolu

Vakar, 9.septembrī, Cesvaines novadā, Cesvaines pagastā, pie kādām mājām, tika apturēts automašīnas “Opel” vadītājs un konstatēts, ka vīrietis pie transportlīdzekļa stūres sēdies vairāk kā divu promiļu reibumā, kā arī bez jebkādā veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.

9.septembrī tika saņemts zvans, ka Cesvaines novadā, Cesvaines pagastā, pie kādām mājām, nenoskaidrots vadītājs vada automašīnu, iespējams, alkoholisko dzērienu iespaidā. Neilgi pēc tam policijai izdevās šoferi apturēt un, veicot personas pārbaudi, policisti konstatēja, ka vīrietim nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību un pēc automašīnas apturēšanas automašīnas šoferis lietoja alkoholiskos dzērienus. Tāpat, veicot alkohola pārbaudi, apstiprinājās aculiecinieku bažas – 46 gadus vecais šoferis pie stūres sēdies 2,08 alkohola reibumā.

Vadītājs tika uzaicināts uz dienesta automašīnu, lai tiktu veiktas nepieciešamās pārbaudes un tiktu noformēts administratīvā pārkāpuma protokols, taču gan automašīnas šoferis, gan pasažieri nepakļāvās policijas darbinieku likumīgajām prasībām, kā arī traucēja policijas amatpersonām pildīt dienesta pienākumus. Visām iesaistītajām personām noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka, pašvaldības policijas darbinieka, robežsarga vai zemessarga, kā arī karavīra likumīgajam rīkojumam vai prasībai, kad viņi izpilda sabiedriskās kārtības sargāšanas vai dienesta pienākumus, uzliek naudas sodu līdz 280 eiro vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm.

Savukārt par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu pēc satiksmes negadījuma, kā arī pēc tam, kad transportlīdzeklis tiek apturēts pēc policijas darbinieka, robežsarga pieprasījuma, līdz pārbaudei, kas nosaka alkohola koncentrāciju asinīs vai konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi, vai atbrīvošanai no šīs pārbaudes noteiktā kārtībā piemēro administratīvo arestu no 10 – 15 diennaktīm, uzliek naudas sodu no 1200 – 1400 eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.

Alkohols un jebkāda transportlīdzekļa vadīšana ir pilnīgi nesavienojamas lietas – Valsts policija aicina autovadītājus būt atbildīgiem un ikreiz, kad sēsties pie transportlīdzekļa stūres, aizdomāties par savu un līdzcilvēku drošību, nākotni un veselību – nebraukt dzērumā!

Aicinām iedzīvotājus nepalikt vienaldzīgiem un situācijās, kad rodas pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājs pie stūres sēdies reibumā, ziņot Valsts policijai, zvanot pa tālruni 110.