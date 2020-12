Valsts policija Vidzemē nedēļas nogalē uzsāk 37 administratīvo pārkāpumu procesus par ierobežojumu neievērošanu

Aizvadītās nedēļas nogalē, laika posmā no 11.decembra līdz 14. decembrim Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes amatpersonas ir uzsākušas 37 administratīvo pārkāpumu procesus par ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu pārkāpšanu.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes amatpersonas nedēļas nogalē ir uzsākušas 37 administratīvos procesus, no tiem 12 ir uzsākti par to, ka personas, iebraucot Latvijā, nebija aizpildījuši elektroniskās apliecinājuma anketas (covidpass.lv). Savukārt 16 administratīvie procesi par to, ka notiek privāti pasākumi, kuros piedalījās vairāki cilvēki no dažādām mājsaimniecībām, tādā veidā neievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Tomēr jānorāda, ka lai gan vairums iedzīvotāju ir bijuši atbildīgi, ievērojot noteiktās prasības, diemžēl konstatēti arī pārkāpumi, kad personas, atrodoties publiskā vietā, klaji neievēro noteiktās drošības prasības. Līdz ar to 9 gadījumos ir uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi par sejas masku nelietošanu.

Vienā gadījumā policija saņēma informāciju par to, ka Cēsīs, kādā īpašumā vīrietis pārkāpj ārkārtējās situācijas laikā noteiktos ierobežojumus, ciemojas pie kaimiņiem, uzvedās agresīvi un atsakās doties projām. Izbraucot policijas norīkojumam, konflikts pārtraukts, savukārt vīrietim piemērots administratīvais sods.

Arī Madonā tika konstatēts privāts pasākums, kurā atradās septiņas personas. Naktī uz svētdienu tika saņemta informācija par to, ka Madonā kādā dzīvoklī trokšņo, traucējot pārējiem mājas iedzīvotājiem naktsmieru. Ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka dzīvoklī atradās vairāki jaunieši. Personām tika izskaidrots, ka šādā veidā ir pārkāpti valstī noteiktie ierobežojumi, jo ir aizliegti jebkādi privāti pasākumi un pulcēšanās. Policijā uzsākts administratīvais process. Tāpat arī Limbažu novadā kādā īpašumā sešas personas rīkoja privātu pasākumu, tādā veidā pārkāpjot valstī noteiktos ierobežojumus.

Savukārt kāds taksometra vadītājs, sniedzot pārvadāšanas pakalpojumus pasažieriem, nelietoja mutes un deguna aizsegu. Tāpat transportlīdzeklis nav aprīkots ar aizsargbarjeru, kas atdala vadītāju no pasažieriem. Arī šajā gadījumā uzsākts administratīvais process.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes amatpersonas kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas no 9. novembra līdz 14.decembrim ir uzsākušas 269 administratīvo pārkāpumu procesus par mutes un deguna aizsegu nelietošanu, elektronisko apliecinājumu anketu neaizpildīšanu, iebraucot Latvijā, kā arī par pulcēšanos. Tāpat likumsargi reaģē uz iedzīvotāju saņemto informāciju un to pārbauda.

Valsts policija atgādina, ka iedzīvotajiem ir jābūt atbildīgiem un jāņem vērā valstī noteiktie ierobežojumi. Lai situācija uzlabotos un Covid-19 izplatība mazinātos, šos ierobežojumus un drošības prasības nepieciešams pielāgot ikdienas dzīvei un iemācīties ar to sadzīvot, tāpēc policija aicina izturēties pret tiem atbildīgi un tos ievērot.