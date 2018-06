Valsts policija turpina pārmaiņas – mašīnām jauns trafarējums

Foto: Publicitātes

Valsts policija sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju ir izveidojusi jaunu policijas trafarējuma vizuālo identitāti. Jauno dizainu izstrādājuši Latvijas Mākslas akadēmijas studenti, veidojot policijas transportlīdzekļus mūsdienīgus, ar spilgtu eleganci, ietvertu pagātni un iekodētu latvisko identitāti. Iesoļojot nākamajā simtgadē, Valsts policija turpina pārmaiņas līdz ar jauno operatīvā transportlīdzekļa trafarējuma maiņu.

Latvijas Mākslas akadēmijas studenti gandrīz gadu strādāja pie Valsts policijas uzdevuma – izveidot jaunu trafarējuma dizainu policijas operatīvajam transportam, kas būtu mūsdienīgs, redzams, funkcionāls un tajā pašā laikā arī latvisko identitāti saglabājošs. Viena no jaunā trafarējuma svarīgākajām īpašībām ir tā redzamība mūsu klimatiskajos apstākļos, proti, policijas operatīvais transports ir labi pamanāms gan diennakts gaišajā laikā, gan apgrūtinātas redzamības apstākļos, arī tad, kad nav ieslēgtas bākugunis.

Latvijas Mākslas akadēmijas studentu grupas kopumā izstrādāja sešus interesantus, profesionālus un prasībām atbilstošus piedāvājumus, no kuriem policijas un akadēmijas ekspertu atzinību tomēr guva Latvijas Mākslas akadēmijas Funkcionālā dizaina nodaļas studentes Megijas Jurevicas un Sallijas Štāles, doc. Maijas Rozenfeldes un prof. Ingūnas Eleres vadībā, veidotais dizains.

“Pagātnes spēks nākotnē!” – tā abas darba autores nosaukušas jauno policijas transportlīdzekļu vizuālo identitāti. Autores iedvesmojušās no mūsu likteņupes Daugavas plūduma: “Mums ir spēcīgas saknes, ko pierāda daudzi pagātnes notikumi. Tie ne tikai nes mūsu vārdu pasaulē, bet arī ceļ tautas pašapziņu, vairojot ticību saviem spēkiem. Paturot to prātā, mēs būsim vienoti, nesalaužami un turpināsim virzīt sevi uz priekšu. Veidojot jauno dizainu, attēlojām likteņupes Daugavas straumes ritmus. Kustība un dinamika, kas izriet no upes steigas, simbolizē virzību uz priekšu nākotnē.”

Jaunizstrādātajā dizainā pagātne, kas asociējas ar pelēko krāsu, saglabājas mašīnas dizainā kā viens no krāsu elementiem, kas mijas ar dzelteno un zilo krāsu, veidojot stilizētu Laimas slotiņas elementu – spēcīgu latviskās identitātes ģenētisko kodu.

“Mums bija ļoti svarīgi, ka pie jaunā trafarējuma izveides strādāja tieši jauni cilvēki. Mākslas akadēmijas studenti, radot jaunu trafarējumu, rada nākotnes policiju. Tādu, kādu viņi to vēlas redzēt savā dzīvē. Tas ir ļoti simboliski,” uzsver Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis, “tas arī ļoti sasaucas ar to pārmaiņu procesu, ko esam sākuši policijas iekšienē. Arī mēs maināmies, varbūt lēnāk, nekā gribētos, bet pārmaiņas ir un tās ir pamatīgas un vērstas uz attīstību.”

“1991.gadā Latvijas Mākslas akadēmijas profesors dizainers Gunārs Glūdiņš radīja tam laikam piemērotu, radikāli atšķirīgu policijas trafarējumu, izmantojot atturīgi pelēko toni. Un teju pēc 30 gadiem Latvijas Mākslas akadēmijai ir pagodinājums atkal piedalīties Valsts policijas pārmaiņu procesā, veidojot nu jau šim laikam atbilstošu policijas transportlīdzekļu trafarējumu, kurā izmantoti Ziemeļeiropas līmeņa augstākās kvalitātes gaismu atstarojošie materiāli, nodrošinot labāku redzamību, ilgnoturību un izturību arī mūsu klimatiskajā zonā,” tā Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Kristaps Zariņš.

Jauno trafarējumu operatīvajam transportam Valsts policija plāno ieviest pakāpeniski. Vispirms vizuālās identitātes maiņu piedzīvos operatīvais transports, kas saistīts ar ceļu satiksmes kontroli un patrulēšanas funkciju izpildi, bet pakāpeniski trīs gadu laikā tas tiks nomainīts visam transportam.

Kopš iepriekšējām vizuālajām pārmaiņām pagājuši 27 gadi. Šajā laikā attīstība notikusi visās jomās gan Latvijā, gan citviet Eiropā un pasaulē. Aizvien būtiskāku nozīmi policijas darbā ieņēmusi tās vizuālā identitāte – praktiski visur pasaulē policijas autotransports kļuvis daudz krāsaināks, spilgtāks un uzreiz pamanāms. Operatīvajam transportam jābūt redzamam gan gaišā dienā, gan arī tumsā. Tas ir drošības jautājums.

Šonedēļ ar jauno Valsts policijas transportlīdzekļu trafarējuma vizuālo identitāti iepazīstināsim arī visos Latvijas reģionos, kad trafarētā automašīna viesosies otrdien Zemgales reģionā, trešdien Vidzemes reģionā, ceturtdien Latgales reģionā un piektdien – Kurzemes reģionā. Par precīzām vietām un laikiem informēsim Valsts policijas oficiālajos sociālo tīklu kontos.