Valsts policijā arvien tiek reģistrēti krāpšanas gadījumi internetā

Šogad Vidzemē saņemti 23 iesniegumi no personām, kuras, vēloties iegādāties vai pārdot preci internetā, kļuvušas par krāpšanas upuriem. Lai gan attālināta preču iegāde vai pārdošana ir kļuvusi par ikdienu, tomēr virtuālā vide rada draudus mūsu datu aizsardzībai un finansēm.

Iepirkšanās internetā daudziem ir kļuvusi par ierastu ikdienas sastāvdaļu. Dažādos sludinājumu portālos vai sociālo tīklu grupās, noskatot sev tīkamu preci, var to ērti iegūt, pat neizejot no mājas. Tajā pašā laikā internets ir vide, kurā viegli veikt krāpnieciskas darbības – personas var slēpt savu identitāti un nemitīgi to mainīt.

Krāpšanas shēmas tiek realizētas gan no preces pircēju, gan pārdevēju puses, cenšoties tirgoties dažādos sludinājumu portālos un sociālo tīklu grupās. Krāpšanas vairāk saistītas ar telefonu, portatīvo datoru, kā arī citu sadzīves preču un apģērbu tirdzniecību. Šādā veidā cilvēkiem izkrāpjot no pāris eiro līdz vairākiem simtiem eiro.

2020.gadā Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā reģistrētas 222 krāpšanas, no kurām 98 bija par dažādām precēm, savukārt šogad reģistrētas 50 krāpšanas, no kurām 23 gadījumi par dažādām precēm.



Svarīgi iegaumēt, ka krāpnieki bieži vien izveido viltotas elektroniskās komercijas vietnes, tādēļ pirms iepirkšanās Valsts policija aicina ne vien pievērst uzmanību vietnes nosaukumam, bet arī izlasīt atsauksmes, lai iegūtu vairāk informācijas par tirgotāju un izplatītāju. Aicinām pārliecināties, ka vietnē ir norādīta arī uzņēmuma fiziskā atrašanās vieta un veids, kā sazināties ar klientu apkalpošanas centru. Īpaša uzmanība pievēršama juridiskajai informācijai – uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese.

Lai nepakļautu sevi riskam kļūt par krāpniecības upuriem, Valsts policija atkārtoti aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un neizpaust personas datus, elektronisko maksāšanas līdzekļu (kredītkaršu) datus un citu personīga rakstura informāciju, un drošības nolūkos vienmēr rūpīgi pārliecināties par interneta vietnes adresi, kas tiek atvērta. Nevajadzētu arī veikt avansa maksājums pirms nav pārliecības par konkrētās preces esamību un to, vai tā tik tiešām atrodas pārdevēja īpašumā. Tāpat iesakām izmantot oficiālos tirdzniecības dīlerus un drošas interneta mājas lapas, kur iegādāties preces.

Mūsdienās arī seniori iepērkas internetā, tādēļ aicinām par šāda un cita veida krāpšanām informēt arī savu gados vecākos radiniekus, sarunas laikā īpaši uzsverot drošus attālinātās iepirkšanās principus.

Valsts policija norāda, ja ir izkrāpti finanšu līdzekļi, aicinām nekavējoties rakstīt iesniegumu policijā: elektroniski bez e-paraksta portālā www.latvija.lv vai elektroniski ar e-parakstu, sūtot uz pasts@vp.gov.lv. Plašāka informācija par to, kā ziņot policijai, atrodama Valsts policijas mājaslapā – https://www.vp.gov.lv/lv/ka-zinot-policijai. Savukārt riska informāciju par dažādām aizdomīgām darbībām interneta vidē iespējams nosūtīt izskatīšanai policijai mobilajā lietotnē Mana Drošība.