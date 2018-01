Valsts austrumus klāj līdz 17 centimetriem dziļš sniegs

Otrdienas rītā Latvijas lielāko daļu pārklājusi no viena līdz astoņiem centimetriem bieza sniega sega, krietni dziļāks sniegs ir valsts austrumos, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra veiktie mērījumi. Rēzeknē, kur jau aizvadītajā sestdienā izveidojās 18 centimetru bieza sniega sega, kas vēlāk saplaka, otrdienas rītā atkal ir 17 centimetru sniega. Alūksnē sniega kārtas biezums aizvadītajā naktī pieaudzis no desmit līdz 17, Gulbenē – no astoņiem līdz 16, Zosēnos – no diviem līdz 12 centimetriem.

Rīgā uzsniguši trīs centimetri, Talsu apkaimē – pieci centimetri sniega. Vidzemes rietumu daļā ir divus līdz astoņus centimetrus bieza sniega kārta.

Nemaz sniega nav Liepājā, arī daļā Zemgales un Daugavpils pusē sniega ir pavisam maz.

Otrdien un naktī uz trešdienu daudzviet Latvijā sniega sega kļūs vēl nedaudz biezāka. Nākamā lielā nokrišņu zona valsti no rietumiem šķērsos ceturtdienas naktī un priekšpusdienā, gaidāms sniegputenis un lietus, biezākā sniega sega saglabāsies valsts austrumos, savukārt daļā Kurzemes un Zemgales sniegs nokusīs, prognozē sinoptiķi.