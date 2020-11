Valmierietim veltīta pastmarka

Foto: Publicitātes

“Latvijas Pasts” laidis klajā pastmarku, kas veltīta Latvijas sporta leģendai no Valmieras, olimpiskajam medaļniekam Jānim Daliņam.

Tajā izmantots fotoattēls, kas glabāts Valmieras muzejā, to muzejs saņēma no kādas valmieriešu ģimenes, kas savulaik bijuši dedzīgi Jāņa Daliņa atbalstītāji. Izcilais soļotājs redzams sacensībās Rīgā 1930.gados. Savukārt uz aploksnes redzams soļotāja Jāņa Daliņa vārdā nosauktais stadions Valmierā. Filatēlijas jaunumu dizains tapis sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību.

Pastmarkas klajā laišanas dienā Valmierā klāt bija Jāņa Daliņa mazdēls Pēteris Daliņš ar sievu un abiem bērniem, Jāņa Daliņa mazmazbērniem. Kad Latvija tika okupēta, J.Daliņš bēgļu gaitās nonāca pasaules otrā malā – Austrālijā. Viņa novēlējums pēcnācējiem – Daliņu dzimtai jāatgriežas uz dzīvi Latvijas valstī. Tas nu noticis. Viņi no Austrālijas nesen pārcēlušies uz dzīvi Latvijā. Tā kā Pēteris ir programmētājs, par darba iespējām nav bijušas bažas, uzreiz bijusi iespēja iekārtot dzīvi tā, lai piepildītu vectēva novēlējumu. Daliņi izbauda to, ka var dzīvot latviskā vidē, justies pilnvērtīgi kā latviešu tautas daļa. Jāņa Daliņa mazdēls vectēva piemiņai veltītajā notikumā uzsvēra, ka uz dzīvi Latvijā no Austrālijas pārcelsies arī Jāņa Daliņa dēls. Pārcelšanos uz kādu brīdi nācies atcelt vīrusa izplatības dēļ.

“Paldies par ielūgumu un manam vectēvam izrādīto godu. Tas man un manai ģimenei ir ļoti nozīmīgi,” valmieriešiem pateicās Pēteris Daliņš. Runājot labā latviešu valodā, Valmieras viesis piektdien pavēstīja, ka pēc divām dienām būs tieši gads, kopš Pētera Daliņa ģimene sākusi dzīvi Latvijā. Pēteris sacīja: “Vectēvs zināja, ka brīvu Latviju nepiedzīvos, bet nezaudēja pārliecību, ka pēcnācējiem būs iespēja te atgriezties. Mums ir prieks piedalīties pasākumā. Diemžēl mana tēva šeit nav. Tas ir kovida vīrusa bīstamības dēļ. Tēvs plānoja būt Latvijā jau no vasaras. Šodien viņš sūta jums sveicienus un pateicību, ka godināt Valmierā viņa tēvu Jāni Daliņu.”

Mazdēls uzsvēra, ka daudz dzirdējis par vectēva panākumiem soļošanas sportā, taču neesot viņu pazinis kā sporta zvaigzni, bet kā cilvēku, kurš vedis pieticīgu dzīvesveidu un gādājis par ģimeni. “Man ir stāstīts, ka Latvijas valsts brīvības apstākļos Valmierā izveidojās rosīga sabiedrība. Tauta ziedoja stadiona celšanai, kā arī sporta atbalstam, šeit viesojās sportisti no Vācijas un citām Eiropas valstīm,” sacīja Pēteris Daliņš un pastāstīja, ka pirmo reizi Valmieru ieraudzījis pirms 30 gadiem, kad braucis apmeklēt Latviju. Tolaik valsts bija atguvusi neatkarību, bet Daliņa stadiona atjaunotne vēl priekšā. To, cik daudz kopš tām dienām paveikts, Pēteris Daliņš raksturoja, sporta infrastruktūru Valmierā salīdzinot ar modernākajām sporta celtnēm Eiropā.

P. Daliņa ģimene arī apmeklēja J.Daliņa stadionu, ko pašlaik modernizē. Valmieras pilsētas mērs Jānis Baiks uzņēmās gida lomu. Pie savam laikam moderna stadiona valmierieši tika 1938.gadā, pateicoties soļotāja Daliņa spožajam startam Olimpiskajās spēlēs. Kad 90.gados Latvija atguva neatkarību, Valmieras pašvaldība ķērās pie stadiona pārbūves, bet pēc divdesmit gadiem lēma, ka stadionu vēlreiz pārbūvēs. To paplašinās, pagarinās skrejceliņu, lai Valmiera varētu rīkot starptautiskas sacensības vieglatlētikā.

Valmiera un topošais Valmieras novads var lepoties ar sešiem medaļu ieguvējiem Olimpiskajās spēlēs: Jānis Daliņš; ir arī soļotājs Adalberts Bubenko, kurš 1936. gadā Olimpiskajās spēlēs ieguva bronzas medaļu; ir grieķu-romiešu stila cīkstonis, rūjienietis Edvīns Bietags, 1936. gada vasaras Olimpisko spēļu sudraba medaļas ieguvējs; mūsdienās tas ir soļotājs Aigars Fadejevs, 2000. gada vasaras Olimpisko spēļu sudraba medaļas ieguvējs; ir divkārtējais Olimpisko spēļu čempions BMX riteņbraukšanā Māris Štrombergs; ir vēl lielāks meistars, bobslejists Oskars Melbārdis – Olimpisko spēļu vienas zelta un divu bronzas medaļu ieguvējs.

Uzziņai

Jānim Daliņam 5.novembrī apritēs 116.dzimšanas diena. Viņš bija soļotājs, viens no visu laiku izcilākajiem latviešu vieglatlētiem. Savas profesionālās karjeras laikā uzvarējis daudzās soļošanas sacensībās Latvijas un pasaules mērogā. Pirms 88 gadiem Amerikas Savienotajās Valstīs, Losandželosā, risinājās X olimpiskās spēles, kurās sportists izcīnīja sudraba medaļu 50 km soļojumā, iegūstot pirmo Olimpisko medaļu Latvijas sporta vēsturē. Savu neticamo karjeru viņš bija sācis vien piecus gadus iepriekš. Jānis Daliņš ar talantu, vienkāršību un milzīgajām darba spējām apbūra līdzcilvēkus. Par godu Jāņa Daliņa uzvarai un sasniegtajiem rekordiem sacensībās skatītāji cēlušies kājās un dziedājuši Latvijas valsts himnu. Par izciliem panākumiem ievērojamais sportists apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Stadionam Daliņa vārdu piešķīra Atmodas laikā.