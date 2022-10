Valmieras teātrim – 18 nominācijas!

Nominants. Valmieras Drāmas teātra aktieris Mārtiņš Liepa ir nominēts “Spēlmaņu nakts” balvai kategorijā “Gada aktieris”. Foto: Publicitātes Valmieras Drāmas teātra aktieris Mārtiņš Liepa ir nominēts “Spēlmaņu nakts” balvai kategorijā “Gada aktieris”.

Vēlēšanu ēnā, iespējams, palika kāda nozīmīga ziņa kultūras jomā. Aizvadītās nedēļas nogalē Latvijas Teātra darbinieku savienība nosauca 2021./2022. gada sezonas gada balvas teātrī “Spēlmaņu nakts” pretendentus 13 kategorijās.

Vislielāko skaitu nomināciju (kopā 18) saņēmis Valmieras Drāmas teātris un šajā teātrī izrādes radījušie mākslinieki.

Valmieras Drāmas teātra valdes locekle Evita Ašeradena norāda, ka tik daudz nomināciju teātrim nav bijis ļoti sen, iespējams, tik liels skaits ir pirmo reizi: “Esam priecīgi, gandarīti par novērtējumu. Pati esmu arī teātra kritiķe, skatos citu teātru izrādes un redzu objektīvo ainu Latvijā kopumā, kas ļauj saprast, ko konkrētajā gadā varētu domāt žūrija, kuras izrādes varētu izpelnīties atzinību. Man tiešām prieks, ka žūrija novērtējusi to, ko esam paveikuši Valmieras Drāmas teātrī. Laikam mums izdevās trāpīt uz tēmām, kas interesē sabiedrību, un redzam, ka nominētās izrādes arī novērtē skatītāji, jo biļetes uz visām ir izpirktas.”

Jautāta, vai sezonas gaitā, redzot iestudētās izrādes, skatītāju atzinību, bijušas prognozes, ka kritiķi varētu Valmieras Drāmas teātra veikumu novērtēt tik augstu, E. Ašeradena neslēpj, ka cerības bijušas: “Tagad prieks secināt, ka tās piepildījušās, taču, pat ja tas nebūtu noticis, mēs paši zinājām, ka aizvadīta ļoti laba, jaudīga sezona. Katrs darbs, arī tie, kas nav nominēti, daudz deva aktieru izaugsmei, teātra attīstībai. Piemēram, Vara Braslas iestudētā “Es neesmu klaviernieks” teātrim ir ļoti nozīmīga, un to var teikt par ikvienu pērn iestudēto darbu. Laikam jau aizvadītajā sezonā apvienojās spīts un radošais pacēlums. Ceru, ka nominācijas dod stimulu pierādīt cilvēkiem, kuri lems par teātra būvniecību, ka neesam kāds mazs provinces teātris, kas sasapņojies, ka tam vajag savu ēku. Cerams, tiks novērtēts, ka Valmieras Drāmas teātris ir svarīga kultūras procesa daļa.”

Atbildot uz jautājumu, cik liels ir pašas teātra vadītājas ieguldījums panākumos, E. Ašeradena atzīst, ka neviens cits jau nenosaka, kas un kā būs: “Esmu tas cilvēks, kurš pieņem visus lēmumus par repertuāru, uzaicina režisorus, vienojas par iestudējumiem. Varu tagad sev tā kautrīgi uzsist uz pleca, ka viss ir izdevies, izvēles bijušas pareizās. Kaut vai izvēle par romāna “Kalendārs mani sauc” iestudējumu. Nodomāju, ka tas būtu labs darbs, zvanīju režisoram Mārtiņam Eihem, kurš atklāja, ka arī par to domājis, un, lūk, izrāde saņēmusi piecas nominācijas.”

Šajā laikā, kad Valmieras Drāmas teātra rekonstrukcija apstājusies, augstais profesionālais novērtējums ir ļoti vajadzīgs, tas ir stimuls izturēt, turpināt. Īpaši būtiski tas esot kolektīvam, jaunajiem aktieriem, kuri redzēs, ka ir novērtēti, ka ir daļa no Valmieras teātra.

Mērķtiecīgi gājām uz jaunu spēku iepludināšanu teātrī,” saka E. Ašeradena. “Jaunajiem tika dota iespēja parādīt savu varējumu, un tas arī ir rezultējies nominācijās, jo piecas ir kategorijā “Gada jaunais skatuves mākslinieks”. Man ir prieks arī par izrādes “Kam bail no Virdžīnijas Vulfas” ansambli, kur režisore Inese Mičule ieguva nomināciju, un tas deva pārliecību, ka viņas darbu novērtē ne tikai skatītāji, bet arī profesionāļi. Arī šai izrādei ir piecas nominācijas.”

Tagad Valmieras Drāmas teātris brauc viesizrādēs, jo savās mājās pieejama tikai Apaļā zāle, toties skatītājiem Latvijā dota iespēja redzēt nominētās izrādes, jo teātris piebrauc klāt. Kā saka E. Ašeradena, nomināciju izziņošana esot nostrādājis kā izcils mārketinga triks, jo dienā, kad tās izziņotas, biļešu pārdošana esot augusi piecas reizes.

Teātra vadītāja atzīmē, ka arī šī sezona sākusies ar izcilu iestudējumu, režisora Elmāra Seņkova iestudēto Justīnes Kļavas darbu “Nelabie. Pēc Dostojevska”.

“Var teikt, ka ar šo darbu tupinām iepriekšējo lielisko sezonu un tagad mūsu uzdevums šo līmeni noturēt!” saka E. Ašeradena.

Valmieras Drāmas teātra nominācijas

Kategorijā “Gada mazās formas izrāde” nominētas “Kalen­dārs mani sauc” (režisors Mār­tiņš Eihe) un “Kam bail no Virdžīnijas Vulfas?” (režisore Inese Mičule). Abi režisori par šīm izrādēm nominēti arī kategorijā “Gada režisors”.

Kategorijā “Gada izrāde bērniem un/ vai pusaudžiem” nominēta “Mēs, roks, sekss un PSRS” (režisors Jānis Znotiņš).

Kategorijā “Gada aktrise” nominēta Elīna Vāne (Marta izrādē “Kam bail no Virdžīnijas Vulfas?”).

Kategorijā “Gada aktrise otrā plāna lomā” nominēta Inese Ramute (Metija Feja Eikena izrādē “Osedžas zeme”).

Kategorijā “Gada aktieris” nominēti Eduards Johansons (Uģis izrādē “Mēs, roks, sekss un PSRS”) un Mārtiņš Liepa (Džordžs izrādē “Kam bail no Virdžīnijas Vulfas?”).

Kategorijā “Gada aktieris otrā plāna lomā” nominēts Kārlis Freimanis (Ivo izrādē “Mēs, roks, sekss un PSRS”).

Kategorijā “Gada jaunais skatuves mākslinieks” valmieriešiem piecas nominācijas: Aksels Aizkalns (Valters Kols izrādē “Amerikāņu bizons”), Ieva Estere Barkāne (Zaķis izrādē “Kam bail no Virdžīnijas Vulfas?”), Meinards Liepiņš (Oskars izrādē “Kalendārs mani sauc”), Sandis Runge (Andrejs izrādē “Mēs, roks, sekss un PSRS”) un Krišjānis Strods (Karloss izrādē “Liesmojošā tumsa”).

Kategorijā “Gada jaundarbs dramaturģijā” nominēta Ance Muižniece (“Mēs, roks, sekss un PSRS”).

Kategorijā “Gada jaundarbs mūzikā” nominēts Emīls Zilberts (“Kalendārs mani sauc”).

Kategorijā “Gada horeogrāfs vai kustību mākslinieks” nominēts Aigars Apinis (“Kalendārs mani sauc”).