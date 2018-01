Valmieras teātrī skatāms Edvarda Radzinska lugas “104 lappuses par mīlestību” iestudējums

Valmiera, 26.janv., LETA. Šodien Valmieras teātra Apaļajā zālē izrādīs rakstnieka un dramaturga Edvarda Radzinska lugas “104 lappuses par mīlestību” iestudējumu Georgija Surkova režijā, aģentūru LETA informēja teātra pārstāve Zane Ceriņa.

“Īpaša vērtība šajā lugā ir tā, ka no vienas puses skatītāju acu priekšā izvēršas traģisks stāsts, bet no otras puses – tāda kā gaiša un skaista pasaka, mīts par varonīgu mīlestību. Jūsmīgs stāsts, kas norisinās gaisā visromantiskākajā padomju laika periodā – sešdesmitajos gados. Lugas sižetam dramaturgs ir iedvesmojies no reāla notikuma par kādu pilotu un viņa lielo mīlestību uz stjuarti. Tāpēc šīs lugas valodas un dialogu skaistums, teatralitāte, humors, vieglums, ar kādu tā ir uzrakstīta, sagrābj savā varā uzreiz,” stāstīja režisors Surkovs.

Galvenajās lomās darbosies Inga Apine un Mārtiņš Meiers. Pārējās lomās iejutīsies Klinta Leja, Madara Melne-Tomsone, Krišjānis Salmiņš, Ivo Martinsons un Imants Strads.

Izrādes radošajā komandā arī scenogrāfe Dace Sloka, kostīmu māksliniece Sintija Jēkabsone, gaismu mākslinieks Jānis Sniķers un muzikālā noformējuma autors Armans Guščjans.

Radzinska luga “104 lappuses par mīlestību” Valmieras teātrī iestudēta otro reizi. Pirmo reizi 1964.gadā to iestudēja Oļģerts Kroders, un tas, līdzīgi kā Surkovam, arī bija viņa pirmais iestudējums Valmieras teātrī.

Radzinska lugas iestudētas ASV, Kanādā, Francijā, Vācijā, Zviedrijā, Somija un Japānā u.c. Luga “104 lappuses par mīlestību” piedzīvojusi arī vairākas kino ekranizācijas – 2002.gadā galveno lomu filmā atveidoja krievu aktrise Renāta Ļitvinova.