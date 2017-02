Valmieras dome lemj par nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piešķiršanu

Valmieras pilsētas dome šodien lēmusi piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaides iedzīvotājiem, kuri šī gada laikā deklarēsies Valmierā esošajos īpašumos, kuros līdz šim neviens nebija deklarēts. Dome nolēmusi piemērot atvieglojumu no NĪN maksas 70% apmērā personām, kuras deklarēsies līdz 31.martam, 50% tiem, kuri to izdarīs līdz 15.maijam, un 25% iedzīvotājiem, kuri formalitātes nokārtos līdz augustam. Domes pieņemtais lēmums attiecas tikai uz 2017.gadu.

Izmaiņas NĪN veiktas ar mērķi sakārtot situāciju, ne gūt peļņu, domes sēdes laikā atzīmēja Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Baiks (“Valmierai un Vidzemei”), uzsverot atlaižu nepieciešamību.

Jau ziņots, ka Valmieras pilsētas domes 2016.gada rudenī lēma no 2017.gada 1.janvāra piemērot NĪN 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības īpašumiem, kas paredzēti dzīvošanai, taču kuros nav deklarēts neviens iedzīvotājs. NĪN 0,2% līdz 0,6% apmērā no kadastrālās vērtības saglabāti īpašumiem, kuros deklarēta vismaz viena persona.