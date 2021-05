Valmieras bijušās katlumājas skursteni rotā pasaulē lielākais cilvēku foto projekts

Foto: publicitātes

Jau kopš marta vidus Valmierā un topošajā Valmieras novadā aktīvi noris pasaules lielākais un visaptverošākais cilvēku foto projekts “Inside out”. Projekta mērķis ir mainīt pasauli – tā dalībnieki publiski dalās ar savu foto portretu, tādējādi vēršot uzmanību neiecietībai, rasismam, atbalstot demokrātiskas vērtības, veicinot klimata pārmaiņas un runājot par integrāciju. Projekts savu kulmināciju sasniedzis aprīļa nogalē, kad lielformāta foto portreti izstādīti neparastā vietā – uz Valmieras bijušās katlumājas 45 m augstā skursteņa un ēkas fasādes. “Inside out” projekta norise Valmierā ir unikāls veids, kā, nenoliedzot rūpniecības mantojumu, izmantot pilsētas esošos resursus mākslas izstādīšanai un pievienotās vērtības radīšanai iedzīvotājiem.

Valmieras projekta iniciatīva pasaules kartē tiek iezīmēta ar uzsaukumu ”Notice us!” (“Pamani mūs!”), aicinot parādīt pasaulei, cik īpaša ir Latvija, tās cilvēki, kultūra. Atzīmējot Valmieru un topošo Valmieras novadu pasaules kartē, pilsētas iedzīvotāji dalās priekos, sasniegumos, sāpēs, problēmās, risinājumos, iespējās. Projekts palīdz apliecināt, ka ikvienam ir būtiska loma un iespējas veicināt pārmaiņas savā dzīvesvietā.

„Fotografēšanās Valmierā un dažādās vietās topošajā Valmieras novadā notika no 15. līdz 19. martam, un redzam, ka gan fotografēšanās norise, gan izstādītie lielformāta portreti ir kalpojuši par lielisku veidu, kā veicināt pozitīvu līdzdalību pilsētas aktivitātēs un satuvināt iedzīvotājus arī sociālās distancēšanās laikā. Turklāt projekta īstenošana ir viena no nozīmīgākajām norisēm, Valmierai un topošajam Valmieras novadam esot ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu 2027. gadā. Projekts sasaucas ar Eiropas kultūras galvaspilsētas mērķiem aizsargāt un veicināt kultūras daudzveidību Eiropā un uzsvērt to kopīgās iezīmes, vairot iedzīvotāju piederības apziņu kopējai kultūras telpai, kā arī veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā,“ stāsta Liene Jakobsone, Valmieras pilsētas pašvaldības galvenā kultūras projektu vadītāja.

Tikpat nozīmīga kā pats “Inside out” projekts ir vieta, kur valmieriešu lielformāta portreti ir skatāmi. No 29. aprīļa iedzīvotāju foto portreti apskatāmi Rīgas ielā 25 – uz Valmieras pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībai “Valmieras Enerģija” piederošās katlumājas 45 m augstā skursteņa un ēkas fasādes. Portreti un to netradicionālā izstādīšanas vieta ir piesaistījusi gan vietējo iedzīvotāju, gan pilsētas viesu uzmanību, kā arī saņēmusi daudz un dažādas uzslavas.

“Mēs esam patiesi priecīgi, ka bijušajai Valmieras katlumājai varam dot otru dzīvi, iesaistoties šajā starptautiskajā un iedzīvotājiem vērtīgajā foto projektā. Līdz ar jaunās un ilgtspējīgās katlumājas būvniecību Dakstiņu ielā 1, Valmieras pašvaldība ir ne tikai modernizējusi esošo siltumapgādes sistēmu un pārcēlusi enerģijas ražošanu no pilsētas centra, bet arī atradusi veidu, kā pilsētā ielaist mākslu un saliedēt tās iedzīvotājus. Māksla ir būtiska katras uz attīstību vērstas pilsētas identitātes sastāvdaļa, un mākslas klātbūtne, nenoliedzot bijušās katlumājas atstāto rūpniecisko mantojumu, ir veids, kā šo identitāti varam paplašināt un transformēt,” pauž SIA “Adven Latvia” un AS “Valmieras Enerģija” valdes loceklis Māris Kānītis.

Kā norāda Māris Kānītis, ilgtermiņā viens no potenciālajiem vecās katlumājas izmantošanas veidiem ir tās nodošana pašvaldības rokās mākslas telpas izveidei. Reģiona mākslinieki ir izteikuši vēlmi ēkā atstāt akcentus ar industriāliem elementiem no katlumājas, kas kalpotu kā interjera un vēstures liecības patstāvīgajā ekspozīcijā. Līdz ar to bijusī katlumāja kļūtu par vietu modernajai un laikmetīgajai mākslai, pašrealizācijai un gan vietējā, gan starptautiska mēroga mākslinieku mijiedarbībai.

Katra projekta “Inside Out” iniciatīva pasaulē ir dokumentēta un apskatāma interaktīvā kartē, un Valmieras iniciatīva pievienosies jau esošajiem vairāk nekā 400 000 projekta dalībniekiem 138 valstīs. Vairāk par projektu var uzzināt tā mājaslapā.